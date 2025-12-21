OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    16:37, 21 Декабрь 2025 | GMT +5

    Давлат раҳбари Санкт-Петербург шаҳрига борди

    ASTANА. Кazinform – Президентни Пульково халқаро аэропортида Санкт-Петербург губернатори Александр Беглов ва Ленинград вилояти губернатори Александр Дрозденко кутиб олди.

    Тоқаев
    Фото: Ақорда

    Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    ташриф
    Фото: Ақорда

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Олий Евроосиё иқтисодий кенгаши йиғилиши ва МДҲга аъзо давлатлар раҳбарларининг норасмий учрашувида иштирок этиш учун 21-22 декабрь кунлари Санкт-Петербургга бориши ҳақида хабар берган эдик.

    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
