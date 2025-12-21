16:37, 21 Декабрь 2025 | GMT +5
Давлат раҳбари Санкт-Петербург шаҳрига борди
ASTANА. Кazinform – Президентни Пульково халқаро аэропортида Санкт-Петербург губернатори Александр Беглов ва Ленинград вилояти губернатори Александр Дрозденко кутиб олди.
Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Олий Евроосиё иқтисодий кенгаши йиғилиши ва МДҲга аъзо давлатлар раҳбарларининг норасмий учрашувида иштирок этиш учун 21-22 декабрь кунлари Санкт-Петербургга бориши ҳақида хабар берган эдик.