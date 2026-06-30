KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Давлат раҳбари Россия Президенти Владимир Путин билан телефон орқали мулоқот қилди

    ASTANA. Kazinform - Қасим-Жомарт Тоқаев Россия Президентининг жорий йил май ойида Қозоғистонга амалга оширган давлат ташрифи доирасида эришилган келишувлар икки томонлама ҳамкорликнинг барча йўналишларига сезиларли туртки берганини таъкидлади.

    Токаев и Путин
    Фото: Акорда

    Ақорда матбуот хизмати маълум қилишича, икки мамлакат ҳукуматлари мазкур келишувларни изчил амалга ошириб келмоқда.

    Суҳбат давомида июль ойи охирида Омск шаҳрида бўлиб ўтадиган XXII Қозоғистон — Россия минтақалараро ҳамкорлик форумига тайёргарлик масалаларига алоҳида эътибор қаратилди.

    “Давлат раҳбарлари халқаро ва минтақавий кун тартибидаги долзарб масалаларни муҳокама қилди. Президентлар иш жараёнида доимий алоқада бўлиб туришга келишиб олди”, — дейилади хабарда.

    Владимир Путин Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев Ташқи сиёсат Ақорда Россия
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф