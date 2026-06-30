Давлат раҳбари Россия Президенти Владимир Путин билан телефон орқали мулоқот қилди
ASTANA. Kazinform - Қасим-Жомарт Тоқаев Россия Президентининг жорий йил май ойида Қозоғистонга амалга оширган давлат ташрифи доирасида эришилган келишувлар икки томонлама ҳамкорликнинг барча йўналишларига сезиларли туртки берганини таъкидлади.
Ақорда матбуот хизмати маълум қилишича, икки мамлакат ҳукуматлари мазкур келишувларни изчил амалга ошириб келмоқда.
Суҳбат давомида июль ойи охирида Омск шаҳрида бўлиб ўтадиган XXII Қозоғистон — Россия минтақалараро ҳамкорлик форумига тайёргарлик масалаларига алоҳида эътибор қаратилди.
“Давлат раҳбарлари халқаро ва минтақавий кун тартибидаги долзарб масалаларни муҳокама қилди. Президентлар иш жараёнида доимий алоқада бўлиб туришга келишиб олди”, — дейилади хабарда.