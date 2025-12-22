Давлат раҳбари Россия Президенти билан учрашди
ASTANА. Кazinform – Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Россия Федерацияси Президенти Владимир Путин билан учрашди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Ўз навбатида, Қасим-Жомарт Тоқаев Қозоғистон Россия билан стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларига катта аҳамият беришини таъкидлади.
“Янги йил арафасида Санкт-Петербургда бўлиб ўтган анъанавий учрашувимиз самарали бўлди. Биз ЕОИИ фаолияти билан боғлиқ бир қатор масалаларни кўриб чиқдик ва қарорлар қабул қилдик. МДҲ форматидаги интеграциянинг энг муҳим ва долзарб масалалари муҳокама қилинди. МДҲ - нуфузли ва замонавий халқаро ташкилотдир. Бу йил ўзаро ҳамкорлигимиз, шубҳасиз, муваффақиятли бўлди. Икки томонлама муносабатлар жадал ривожланмоқда. 12 ноябрда Россияга давлат ташрифим жуда самарали бўлди. Ушбу ташриф давомида кўрсатилган меҳмондўстлик учун миннатдорчилик билдирмоқчиман. Қозоғистон Россия билан стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларига катта аҳамият беради. Биз Қозоғистон ва Россия фуқароларининг кундалик ҳаёти билан боғлиқ масалалар бўйича биргаликда ишлашимиз керак. Ҳамкорлигимиз ва стратегик шериклигимизни мустаҳкамлашга қаратилган қўшма ишларимиз икки халқнинг туб манфаатларига мос келади”, - деди Давлат раҳбари.
Владимир Путин Қозоғистон ва Россия ўртасидаги ўзаро муносабатларнинг устувор йўналишларини ривожлантириш бўйича махсус учрашув учун миннатдорчилик билдирди.
“Биз кечадан бери бироз ишларни бажардик. Бугунги норасмий учрашувда КХШТ, МДҲ доирасидаги фаолиятимиз ва икки томонлама ҳамкорлик ҳолатини муҳокама қилдик. Бироқ, Сиз билан Қозоғистон ва Россия ўртасидаги ўзаро муносабатларнинг устувор йўналишларини ривожлантириш учун махсус учрашганимдан хурсандман. Менимча, барча соҳалар ижобий суръатларда ривожланмоқда. Икки мамлакат ўртасида ҳал қилинмаган ёки қандайдир мураккаб масала йўқ”, - деди Россия Президенти.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Президент МДҲга аъзо давлатлар раҳбарларининг норасмий учрашувида иштирок этгани ҳақида хабар берган эдик.