17:40, 31 Октябрь 2025 | GMT +5
Давлат раҳбари Queen’s University Belfast президенти ва вице-канцлери билан ҳамкорлик истиқболларини муҳокама қилди
ASTANА. Кazinform – Давлат раҳбари Queen’s University Belfast президенти ва вице-канцлери Иан Грирни қабул қилди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Қозоғистон Президенти мамлакат Буюк Британиянинг етакчи тадқиқот университетига катта қизиқиш билдираётганини ва шу муносабат доирасида таълим билан бирга тадқиқот фаолиятига ҳам эътибор қаратиш режалаштирилганини таъкидлади.
Учрашувда қишлоқ хўжалиги каби турли соҳаларда мутахассислар тайёрлаш масалалари муҳокама қилинди.
