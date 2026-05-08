KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Давлат раҳбари Qazaqstan Barysy Grand Slam халқаро турнирига ташриф буюрди

    ASTANА. Кazinform – Давлат раҳбари Астанада бўлиб ўтаётган дзюдо бўйича Qazaqstan Barysy Grand Slam халқаро рейтинг турнирининг ўйинларини томоша қилди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Давлат раҳбари Qazaqstan Barysy Grand Slam халқаро турнирига ташриф буюрди
    Фото: Ақорда

    Президент билан бирга мартабали меҳмонлар қаторида Халқаро дзюдо федерацияси (IJF) президенти Мариус Визер ҳам бор.

    Давлат раҳбари Qazaqstan Barysy Grand Slam халқаро турнирига ташриф буюрди
    Фото: Ақорда

    Мусобақага дунёнинг 36 мамлакатидан 300 га яқин энг яхши спортчи ташриф буюрди. Улар орасида дунёнинг энг яхши курашчилари — Олимпия ўйинлари, жаҳон чемпионатлари ва қитъа чемпионатлари ғолиб ва ​​совриндорлари бор.

    турнир
    Фото: Ақорда
    турнир
    Фото: Ақорда
    турнир
    Фото: Ақорда

     

    Шуни таъкидлаш керакки, халқаро мусобақада 53 нафар қозоғистонлик курашчи мамлакат шарафини ҳимоя қилмоқда.

    Ақорда Спорт Қозоғистон Президенти
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф