    Давлат раҳбари Польша Президентига табрик телеграммаси йўллади

    ASTANА. Кazinform — Қасим-Жомарт Тоқаев Қозоғистон халқи ва шахсан ўз номидан Кароль Навроцкийни Польша Республикасининг миллий байрами - Мустақиллик куни билан табриклади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Тоқаев ва Нввороцкий
    Фото: Ақорда

    Президент Қозоғистон Польшани Европа Иттифоқи ва Шарқий Европадаги муҳим ҳамкор деб билишини ва икки мамлакат ўртасидаги ҳамкорлик кўламининг тез кенгайиб бораётганини юқори баҳолаганини ёзди. Шунингдек, у қўшма саъй-ҳаракатлар туфайли ўзаро манфаатли муносабатлар келажакда ҳам ютуқларга бой бўлишига ишонч билдирди.

    Қасим-Жомарт Тоқаев Кароль Навроцкийга ўта масъулиятли фаолиятида муваффақиятлар ва дўст Польша халқига энг яхши тилакларни тилади.

    Эслатиб ўтамиз, Президент Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Россия Федерациясига давлат ташрифи арафасида "Российская газета"да "Абадий дўстлик - халқларимиз учун йўлчи юлдуз" номли мақоласи чоп этилди.

