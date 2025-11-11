Давлат раҳбари Польша Президентига табрик телеграммаси йўллади
ASTANА. Кazinform — Қасим-Жомарт Тоқаев Қозоғистон халқи ва шахсан ўз номидан Кароль Навроцкийни Польша Республикасининг миллий байрами - Мустақиллик куни билан табриклади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Президент Қозоғистон Польшани Европа Иттифоқи ва Шарқий Европадаги муҳим ҳамкор деб билишини ва икки мамлакат ўртасидаги ҳамкорлик кўламининг тез кенгайиб бораётганини юқори баҳолаганини ёзди. Шунингдек, у қўшма саъй-ҳаракатлар туфайли ўзаро манфаатли муносабатлар келажакда ҳам ютуқларга бой бўлишига ишонч билдирди.
Қасим-Жомарт Тоқаев Кароль Навроцкийга ўта масъулиятли фаолиятида муваффақиятлар ва дўст Польша халқига энг яхши тилакларни тилади.
Эслатиб ўтамиз, Президент Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Россия Федерациясига давлат ташрифи арафасида "Российская газета"да "Абадий дўстлик - халқларимиз учун йўлчи юлдуз" номли мақоласи чоп этилди.