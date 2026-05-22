Давлат раҳбари Мажилис раиси Ерлан Қошановни қабул қилди
ASTANА. Кazinform — Қасим-Жомарт Тоқаевга Палатанинг конституциявий ислоҳотларни қонунчилик билан таъминлаш бўйича фаолияти ҳақида ахборот берилди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Мажилис раисининг сўзларига кўра, Парламент янги Конституция нормаларини амалга ошириш йўлини очадиган еттита конституциявий қонунни сифатли ва ўз вақтида қабул қилди. Булар қаторига "Президент тўғрисида", "Қурултой ва унинг депутатлари мақоми тўғрисида", "Қозоғистон Халқ Кенгаши тўғрисида", "Қозоғистон Республикаси пойтахти мақоми тўғрисида", "Алатау шаҳрининг махсус ҳуқуқий режими тўғрисида"ги қонунлар ва бошқа конституциявий қонунлар киради. Бу иш жамоатчилик вакиллари ва мутахассислар иштирокида очиқ тарзда олиб борилди.
Мажилис сессияси бошланганидан бери жами 89 та қонун қабул қилинди ва Сенатга юборилди. Улар орасида Қурилиш, Рақамли кодекслар, Сунъий интеллект, Банк ва банк фаолияти, Жиноятчиликнинг олдини олиш, Жиноят ва Жиноят-процессуал кодексларига ўзгартиришлар киритиш, давлат хизмати, давлат мукофотлари, фан масалалари, ўқитувчилар мақомини ошириш, коррупцияга қарши кураш, хусусий суд ижрочилари ва бошқа қонунлар бор.
Ҳозирда депутатлар томонидан 80 та қонун лойиҳаси кўриб чиқилмоқда. Улар орасида янги Конституция қабул қилиниши муносабати билан амнистия, рақамлаштириш ва йўл ҳаракати хавфсизлиги, маҳаллий ўзини ўзи бошқариш, телекоммуникация бозорини ривожлантириш, муҳандислик саноатини ривожлантириш, техник ва касб-ҳунар таълими, нотариат ва бошқа масалалар бўйича қонун лойиҳалари бор.
Ерлан Қошановнинг сўзларига кўра, сессия охирига қадар Мажилис Олий аудитор палатаси раисининг фанни ривожлантириш учун ажратилган маблағлардан оқилона фойдаланиш тўғрисидаги ҳисоботини, Ҳукумат ва Олий аудитор палатасининг ўтган йилги республика бюджетини ишлаб чиқиш бўйича ҳисоботини ва депутатларнинг ҳудудларга ташрифлари давомида сайловчилардан келиб тушган аризалар натижалари бўйича Ҳукуматнинг ахборотларини эшитишни режалаштирмоқда.
Мажилис қонун ижодкорлиги жараёнида шаффофликка ва эксперт гуруҳлари билан ҳамкорликка алоҳида эътибор қаратади. Жамоат палатаси мунтазам равишда йиғилишлар ўтказади.
Қасим-Жомарт Тоқаевга парламент дипломатияси соҳасидаги ишлар натижалари, хусусан, ТуркПА, МДҲ Парламентлараро Ассамблеяси ва бошқа парламентлараро ташкилотлар билан ҳамкорлик бўйича ахборот берилди.
