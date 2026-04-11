    11:49, 11 Апрель 2026 | GMT +5

    Давлат раҳбари машҳур олимларни мукофотлади

    ASTANA. Kazinform — Президент Қасим-Жомарт Тоқаев бир гуруҳ олимларни орден ва фахрий унвонлар билан тақдирлаш тўғрисидаги фармонни имзолади. Бу ҳақда Ақорда хабар берди.

    Kazakh President awards prominent scientists for their contributions to Oriental studies President Kassym-Jomart Tokayev decreed to confer high state honors on leading Kazakh scholars in recognition of their significant contributions to the development of Oriental studies, Qazinform News Agency learnt from Akorda. Duken Masimkhanuly, Doctor of Philology and Director General of the Suleimenov Institute of Oriental Studies, was awarded the Barys Order, III degree. Ainur Abidenkyzy, a philologist, received the honorary title of Kazakhstannyn yenbek sinirgen kairatkeri (Honored Worker of Kazakhstan). These awards highlight their contributions to the development of Oriental studies, fundamental research in sinology, introduction of new historical sources into academic circulation, promotion of cultural values, and efforts to strengthen historical ties between Kazakhstan and China. In a congratulatory telegram, President Tokayev emphasized that the honors reflect the results of the scholars’ many years of fruitful scientific work. He also wished their families continued success and well-being.
    Photo credit: Akorda

    «Қасим-Жомарт Тоқаев шарқшуносликка қўшган улкан ҳиссаси ҳамда филологиянинг хитой йўналишини чуқур ўрганиш, қозоқ тарихи бўйича янги маълумотларни тўплаш, маданий қадриятларимизни тарғиб қилиш ва икки мамлакат ўртасидаги тарихий алоқаларни мустаҳкамлашдаги улкан ишлари учун Р. Сулейменов номидаги Шарқшунослик институти бош директори, филология фанлари доктори, профессор Дукен Масимханулига III даражали "Барыс" ордени, шунингдек олим ва филолог Айнур Абиденқизига «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» фахрий унвонини бериш тўғрисидаги фармонларни имзолади», — дейилади хабарда.

    Шу муносабат билан Президент олимларга табрик телеграммасини йўллади ва ушбу мукофот уларнинг узоқ йиллик фундаментал тадқиқотлари ва тинимсиз меҳнати натижаси эканлигини таъкидлади. Давлат раҳбари машҳур шарқшуносларнинг оилаларига фаровонлик ва ижодий муваффақиятлар тилади.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Президент фан соҳасида катта ютуқларга эришган олимларни тақдирлагани ҳақида хабар берган эдик.

    Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев Ақорда
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
