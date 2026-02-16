18:23, 16 Февраль 2026 | GMT +5
Давлат раҳбари Литва Президентига табрик телеграммасини йўллади
ASTANA. Kazinform – Қасим-Жомарт Тоқаев Президент Гитанас Науседани Литва миллий байрами – Давлатчиликни тиклаш куни билан табриклади. Бу ҳақда Ақорда хабар берди.
“Президент икки томонлама муносабатлар даражасини юқори баҳолади ва улар икки халқ манфаати йўлида жадал ривожланиб боришига ишонч билдирди. Қасим-Жомарт Тоқаев Гитанас Науседага давлат хизматида муваффақиятлар ва дўстона Литва халқига тинчлик-осойишталик ва фаровонлик тилади”, — дейилади мактубда.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Россия Федерацияси Президенти Владимир Путин билан телефон орқали мулоқот қилган эди.