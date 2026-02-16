OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    18:23, 16 Февраль 2026

    Давлат раҳбари Литва Президентига табрик телеграммасини йўллади

    ASTANA. Kazinform – Қасим-Жомарт Тоқаев Президент Гитанас Науседани Литва миллий байрами – Давлатчиликни тиклаш куни билан табриклади. Бу ҳақда Ақорда хабар берди.

    Мемлекет басшысы Литва Президентіне құттықтау жеделхатын жолдады
    Фото: Ақорда

    “Президент икки томонлама муносабатлар даражасини юқори баҳолади ва улар икки халқ манфаати йўлида жадал ривожланиб боришига ишонч билдирди. Қасим-Жомарт Тоқаев Гитанас Науседага давлат хизматида муваффақиятлар ва дўстона Литва халқига тинчлик-осойишталик ва фаровонлик тилади”, — дейилади мактубда.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Россия Федерацияси Президенти Владимир Путин билан телефон орқали мулоқот қилган эди.

