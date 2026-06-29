Давлат раҳбари Қозоғистон ва Грузия ўртасида "йўл харитаси"ни ишлаб чиқишни таклиф қилди
ASTANA. Kazinform - Давлат раҳбари энергетика, инвестиция, транспорт, қишлоқ хўжалиги, рақамлаштириш, туризм ва бошқа истиқболли соҳаларга қаратилган стратегик шерикликни янада ривожлантириш учун "йўл харитаси"ни ишлаб чиқишни таклиф қилди.
Бу ҳақда Президент Грузия Бош вазири Ираклий Кобахидзе билан музокаралар чоғида маълум қилди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Қасим-Жомарт Тоқаев ва Ираклий Кобахидзе ўзаро манфаатли инвестиция лойиҳаларини амалга оширишдан манфаатдор эканликларини тасдиқладилар.
Хусусан, Транскаспий халқаро транспорт йўналишининг асосий иштирокчилари сифатида икки мамлакат транспорт ва логистика инфратузилмасини ривожлантириш, контейнер ташишни кенгайтириш, тариф сиёсатини мувофиқлаштириш ва рақамлаштиришни тезлаштириш бўйича изчил чоралар кўриш ниятида.
Сўнгги беш йил ичида Ўрта йўлак орқали юк ташиш ҳажми 3,5 баравар ошди. 2029 йилга келиб, ушбу йўналишда ҳаракатланаётган контейнер поездлари сони 3 мингтага етиши кутилмоқда.
Қозоғистон Батуми портидан ташқари, Грузиянинг бошқа денгиз портларига кириш имкониятига эга бўлишдан манфаатдор. Ўтган йили қозоғистонлик инвестор иштирокида Поти портида янги мультимодал терминал очилди. Анаклия порти - минтақалараро алоқаларни мустаҳкамлаш нуқтаи назаридан энг қизиқарли лойиҳалардан бири ҳисобланади.
Рақамлаштириш ва сунъий интеллект ўзаро ҳамкорликнинг истиқболли йўналишлари қаторига киритилди.
Икки мамлакат рақамли ҳукумат, онлайн давлат хизматлари ва GovTech ечимлари соҳасида тажриба алмашишга тайёр эканликларини тасдиқладилар.
Қозоғистон Грузия стартаплари ва технология компанияларининг Astana Hub дастури ва минтақавий технологик ташаббусларда иштирок этишини мамнуният билан қабул қилади.
Бундан ташқари, суҳбат давомида соғлиқни сақлаш, таълим, маданият ва туризм соҳаларида ҳамкорликни мустаҳкамлашга алоҳида эътибор қаратилди.
Президент Грузия қозоғистонлик сайёҳлар учун машҳур йўналишлардан бири эканлигини таъкидлади ва мамлакатимиз грузин меҳмонларини очиқ қўл билан кутиб олишга тайёрлигини айтди.
Давлат раҳбари шунингдек, маданий алмашинувларни қўллаб-қувватлаш муҳимлигини таъкидлади ва икки мамлакатнинг маданий кунларини ташкил этишни таклиф қилди.