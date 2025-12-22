OZ
    11:50, 22 Декабрь 2025 | GMT +5

    Давлат раҳбари Корея Президентига табрик телеграммасини йўллади

    ASTANА.Кazinform — Қасим-Жомарт Тоқаев Ли Чжэ Мённи туғилган куни билан табриклади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Тоқаев ва Мён
    Фото: Ақорда

    Телеграммада Президент Корея Республикаси Қозоғистоннинг Осиёдаги ишончли ҳамкори эканлигини ва икки мамлакат ўртасидаги ҳамкорликни янада мустаҳкамлашга алоҳида аҳамият беришини, бу эса катта салоҳиятга эга эканлигини таъкидлади. Шунингдек, у кенгайтирилган стратегик шерикликни янги босқичга кўтариш учун Корея Президенти билан биргаликда ишлашга тайёрлигини тасдиқлади.

    Қасим-Жомарт Тоқаев Ли Чжэ Мёнга юксак масъулиятли фаолиятида муваффақиятлар ва корейс халқига фаровонлик тилади.

    Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Олий Евроосиё иқтисодий кенгаши йиғилишида иштирок этди.

