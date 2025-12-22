11:50, 22 Декабрь 2025 | GMT +5
Давлат раҳбари Корея Президентига табрик телеграммасини йўллади
ASTANА.Кazinform — Қасим-Жомарт Тоқаев Ли Чжэ Мённи туғилган куни билан табриклади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Телеграммада Президент Корея Республикаси Қозоғистоннинг Осиёдаги ишончли ҳамкори эканлигини ва икки мамлакат ўртасидаги ҳамкорликни янада мустаҳкамлашга алоҳида аҳамият беришини, бу эса катта салоҳиятга эга эканлигини таъкидлади. Шунингдек, у кенгайтирилган стратегик шерикликни янги босқичга кўтариш учун Корея Президенти билан биргаликда ишлашга тайёрлигини тасдиқлади.
Қасим-Жомарт Тоқаев Ли Чжэ Мёнга юксак масъулиятли фаолиятида муваффақиятлар ва корейс халқига фаровонлик тилади.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Олий Евроосиё иқтисодий кенгаши йиғилишида иштирок этди.