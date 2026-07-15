Давлат раҳбари қонунни имзолади: Маслиҳатга қандай янги ваколатлар берилди
ASTANА.Кazinform – Президент “Қозоғистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига давлат бошқаруви ва маҳаллий ўзини ўзи бошқариш масалалари бўйича ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги қонунни имзолади.
Хусусан, қонунчиликка маслиҳат аппарати раҳбарининг ваколатларини белгиловчи янги модда киритилди.
Унинг асосий функциялари:
– маслиҳат аппарати фаолиятини бошқаради;
- ўз ваколати доирасида аппарат фаолиятини ташкил қилади, мувофиқлаштиради ва назорат қилади;
- маслиҳат аппаратининг “Б” корпуси маъмурий давлат хизматчиларини давлат лавозимларига тайинлайди ва лавозимидан озод қилади;
- маслиҳат аппаратининг интизомий ва танлов комиссиялари фаолияти бўйича умумий раҳбарликни таъминлайди;
- хизмат интизомига риоя қилинишини назорат қилади;
- маслиҳат аппарати давлат хизматчиларини хизмат сафарларига юбориш, таътил бериш, моддий ёрдам кўрсатиш, ўқитиш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш, рағбатлантириш ва бонуслар белгилаш масалаларини ҳал қилади;
- маслиҳат аппарати давлат хизматчиларининг интизомий жавобгарлиги масалаларини кўриб чиқади;
- ўз ваколатлари доирасида Қозоғистон Республикасининг коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатлари талабларининг бажарилишини таъминлайди;
- маслиҳат сессияларини, доимий ва вақтинчалик комиссиялар йиғилишларини ташкил қилади;
- маслиҳат қарорлари лойиҳаларини, маслиҳат депутатларини хизмат сафарларига юбориш тўғрисидаги буйруқларни ва маслиҳат раиси ёки доимий комиссия раиси йўқлигида вазифаларни белгилаш тўғрисидаги ҳужжатларни тайёрлайди;
- депутатларнинг малакасини ошириш чораларини ташкил қилади;
- қонун ҳужжатлари ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда назарда тутилган бошқа ваколатларни амалга оширади.
Бундан ташқари, маслиҳатларга қуйидаги ҳуқуқлар берилди:
- ҳокимлар томонидан аҳоли билан учрашувлар чоғида кўтарилган муаммоли масалаларни ҳал қилиш бўйича ҳаракатлар режаларини амалга ошириш натижаларини кўриб чиқиш;
- бюджет комиссиялари ишида иштирок этиш;
- аҳоли пунктларини санитария тозалаш қоидаларини тасдиқлаш;
- инспекция комиссиялари раислари ва аъзоларига интизомий жазо чораларини қўллаш.
Бундан ташқари, қонун депутат саволларини кўриб чиқиш муддатини 30 кундан 15 кунгача қисқартиради ва маҳаллий жамоатчилик йиғилишларининг ваколатларини кенгайтиради. Ҳужжатга кўра, бир шахс кетма-кет икки муддатдан ортиқ вилоят, туман маслиҳати, республика аҳамиятидаги шаҳар ёки пойтахт маслиҳати раиси лавозимини эгаллай олмаслиги ҳақидаги чеклов ҳам жорий этилди.
Ушбу қонун жорий йилнинг 26 июлидан кучга киради.