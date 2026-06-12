Давлат раҳбари Қирғизистон Республикаси Жогорку Кенеш раисини қабул қилди
ASTANA. Kazinform — Қасим-Жомарт Тоқаев Марлен Маматалиевга миннатдорчилик билдириб, унинг Қозоғистонга биринчи расмий ташрифи икки томонлама муносабатларни мустаҳкамлаш нуқтаи назаридан алоҳида аҳамиятга эга эканлигини таъкидлади, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
“Юртимизга алоҳида келганингиздан хурсандмиз. Ташрифингиз жуда муҳим. Бу икки давлат ҳамкорлигига янги суръат бағишлайди, деб ўйлайман. Мамлакатларимиз ўртасида ҳеч қандай кескинлик ва тушунмовчилик йўқ. “Қозоқ-қирғиз – бир туғма” деган нақл бор. Биз бир маконда биродарлик ва дўстона муносабатда бўлиб, орамиздаги муносабатларни мустаҳкамлаймиз. Қирғизистон Республикаси иқтисодиёти юқори суръатларда ривожланмоқда. Биз ушбу ижобий тенденцияни қўллаб-қувватлаймиз. Қирғизистон Республикаси Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Хавфсизлик Кенгашининг доимий бўлмаган аъзоси этиб сайланди. Бу Қирғизистон ва Марказий Осиё давлатлари учун тарихий воқеа, дейиш мумкин. Шу муносабат билан Президент Садир Нургожоевич Жапаровга табрик мактуби йўлладим”, - деди Президент.