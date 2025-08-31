Давлат раҳбари Қирғизистон Президентини Мустақиллик куни билан табриклади
ASTANА. Кazinform — Қасим-Жомарт Тоқаев Қирғизистон Президентига табрик телеграммаси йўллади, деб хабар берди Ақорда матбуот хизмати.
Давлат раҳбари Қозоғистон халқи ва шахсан ўз номидан Президент Садир Жапаров ва унинг ватандошларини Қирғизистон Мустақиллиги куни билан табриклади.
— Мамлакатимиз қозоқ-қирғиз кўп қиррали стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини янада чуқурлаштиришга катта аҳамият беради. Ишончим комилки, биз биргаликдаги саъй-ҳаракатлар орқали кўп асрлик анъаналарга асосланган дўстлик, яхши қўшничилик ва ўзаро ёрдам руҳидаги давлатлараро алоқаларни мустаҳкамлашда салмоқли натижаларга эришамиз, — деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
