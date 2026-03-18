Давлат раҳбари “Қазатомсаноат” МАК” АЖ бошқаруви раиси Мейиржан Юсуповни қабул қилди
ASTANА. Каzinform - Президентга компаниянинг ўтган йилги фаолияти натижалари ва келгуси даврга мўлжалланган режалари ҳақида ахборот берилди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Мейиржан Юсуповнинг маълум қилишича, холдингнинг ўтган йили ишлаб чиқариш ҳажми 25,8 минг тонна уранни ташкил этган, шундан 13,5 минг тоннаси компанияга тегишли.
Савдо ҳажми 11 фоизга ўсиб, 18,5 минг тоннани ташкил этди.
У шунингдек, “Қазатомсаноат” Давлат раҳбарининг аввалги топшириқларига мувофиқ мамлакатнинг минерал-хомашё базасини тизимли равишда кенгайтириш ва геологик қидирув ишларини олиб боришда давом этаётганини таъкидлади.
Умумий майдони 1 минг квадрат километрдан ортиқ бўлган олтита янги истиқболли уран конлари портфели шакллантирилди ва 2030 йилгача геологик қидирув ишларига режалаштирилган инвестицияларнинг умумий ҳажми 75-85 миллиард тенгени ташкил этади.
Бошқарув раиси уран қазиб олувчи ҳудудларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш ҳақида ҳам ахборот берди.
Масалан, 2025 йилда компания ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш учун 11 миллиард тенгедан ортиқ маблағ ажратди, жумладан, шартнома мажбуриятлари бўйича 6 миллиард тенге.
2025-2034 йилларга мўлжалланган ривожланиш стратегиясига мувофиқ, компания янги савдо бозорларидаги иштирокини кенгайтирмоқда.
Ўтган йили Швейцариянинг AxpoPower AG, Чехиянинг ČEZ Group ва Япониянинг Kansai Electric Power Co., Inc. компаниялари билан уран етказиб бериш бўйича шартномалар имзоланди.
Ҳозирда Ҳиндистонга табиий уран концентратларини етказиб бериш бўйича узоқ муддатли шартнома тузиш бўйича ишлар олиб борилмоқда.
Корхона шунингдек, илмий тадқиқотлар ва инновациялар соҳасидаги лойиҳаларда иштирок этади. Ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш, атроф-муҳитга етказилган зарарни камайтириш ва илғор технологияларни жорий этишга қаратилган 2034 йилгача илмий ва технологик ривожланиш стратегияси ишлаб чиқилган.
У “Қазатомсаноат”нинг очиқ компания сифатидаги ютуқларини таъкидлаб ўтди. 2018 йилда IPOга чиқарилганидан бери компаниянинг бозор капиталлашуви 7 баравардан ортиқ ошди.
Давлат раҳбари ресурс базасини янада ривожлантириш, халқаро ҳамкорликни кенгайтириш ва ижтимоий ташаббусларни амалга ошириш бўйича бир қатор топшириқлар берди.