    11:07, 13 Апрель 2026 | GMT +5

    Давлат раҳбари Ироқ Президентини табриклади

    ASTANA. Kazinform - Қасим-Жомарт Тоқаев Низор Омедини Ироқ Республикаси Президенти этиб сайлангани билан табриклади, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.

    Глава государства направил телеграмму поздравления Президенту Республики Ирак
    Фото: Акорда

    Қозоғистон Президенти Ироқ давлати ва халқи учун ёрқин келажакни таъминлашга қаратилган Низор Омедининг ташаббусларига муваффақият тилади.

    Шунингдек, у икки мамлакат ўртасидаги анъанавий дўстлик ва ўзаро қўллаб-қувватлаш руҳидаги ҳамкорлик бундан кейин ҳам ривожланиб боришига ишонч билдирди.

    Аввалроқ Қасим-Жомарт Тоқаев православ жамоасини Пасха байрами билан табриклагани ҳақида хабар берган эдик.

    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!