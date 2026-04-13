11:07, 13 Апрель 2026 | GMT +5
Давлат раҳбари Ироқ Президентини табриклади
ASTANA. Kazinform - Қасим-Жомарт Тоқаев Низор Омедини Ироқ Республикаси Президенти этиб сайлангани билан табриклади, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Қозоғистон Президенти Ироқ давлати ва халқи учун ёрқин келажакни таъминлашга қаратилган Низор Омедининг ташаббусларига муваффақият тилади.
Шунингдек, у икки мамлакат ўртасидаги анъанавий дўстлик ва ўзаро қўллаб-қувватлаш руҳидаги ҳамкорлик бундан кейин ҳам ривожланиб боришига ишонч билдирди.
