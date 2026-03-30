Давлат раҳбари Хавфсизлик Кенгаши йиғилишини ўтказди
ASTANА.Кazinform - Президент Қасим-Жомарт Тоқаев раислигида Қозоғистон Республикасининг 2021-2025 йилларга мўлжалланган Миллий хавфсизлик стратегиясини амалга ошириш натижалари сарҳисоб қилинди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Ҳукумат асосий кўрсаткичларга эришилгани ҳақида ҳисобот берди. Бир қатор тармоқ давлат органлари раҳбарлари ҳам асосий йўналишлар бўйича маърузалар қилишди.
Давлат раҳбари геосиёсий вазиятни ҳисобга олган ҳолда ижтимоий, иқтисодий, экологик, сув ва озиқ-овқат хавфсизлиги масалаларини ишлаб чиқиш зарурлигига эътибор қаратди.
Бундан ташқари, йиғилишда Қозоғистон Республикасининг 2026-2030 йилларга мўлжалланган Миллий хавфсизлик стратегияси лойиҳаси кўриб чиқилди.
Давлат режалаштириш тизимининг муҳим таркибий қисми бўлган ушбу Стратегия кейинги беш йил ичида юзага келиши мумкин бўлган муаммоларни ҳал қилишнинг асосий йўлларини белгилайди.
Йиғилишда Бош вазир ўринбосари - Миллий иқтисодиёт вазири Серик Жуманғарин ўрта муддатли устуворликлар, мақсадли кўрсаткичлар ва стратегик хавфларни бошқариш механизмлари ҳақида маъруза қилди.
Қасим-Жомарт Тоқаевнинг сўзларига кўра, янги Конституциянинг қабул қилиниши давлат ривожланишида янги босқичга кириш ва Қозоғистоннинг мустақиллиги, суверенитети ва ҳудудий яхлитлигини ишончли ҳимоя қилиш имконини берди.
Юқорида айтиб ўтилган Стратегия конституциявий тамойилларга тўлиқ риоя қилинишини таъминлайди ва мамлакатнинг барқарор ва динамик ривожланиши учун шароит яратади.
Давлат раҳбари миллий манфаатларни ҳимоя қилиш бўйича вазифаларни юқори сифатли бажариш муҳимлигини таъкидлади. Буларга, хусусан, мудофаа қобилиятини таъминлаш; фуқаролар, атроф-муҳит ва ахборот маконини ҳимоя қилиш даражасини ошириш; киберхавфсизлик чораларини кучайтириш ва ижтимоий-иқтисодий соҳадаги хавфларни камайтириш киради.
Бундан ташқари, Қасим-Жомарт Тоқаев иқтисодиёт, таълим ва технология соҳаларида талаб юқори бўлган малакали хорижий мутахассисларни жалб қилиш учун қулай шароитлар яратадиган дастурни ишлаб чиқишни тезлаштиришни топширди.