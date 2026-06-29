Давлат раҳбари Грузия Бош вазирига I даражали «Достық» ордени топширди
ASTANA. Kazinform - Тақдирлаш маросимида Қасим-Жомарт Тоқаев Ираклий Кобахидзени мамлакатимизнинг дўсти, узоқни кўра оладиган етакчи ва фидойи давлат арбоби деб атади, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
«Сизнинг доно раҳбарлигингиз туфайли Грузия кенг кўламли ижтимоий-иқтисодий ислоҳотларни амалга ошириб, фуқароларининг фаровонлигини ошириб келмоқда. Шу билан бирга, у ўзининг халқаро обрўсини мустаҳкамлади ва минтақадаги асосий шериклар қаторидаги мавқеини мустаҳкамлади. Ишончим комилки, Грузия қудратли ва гуллаб-яшнаган мамлакат сифатида янги чўққиларни забт этишда давом этади ва барқарор ривожланиш йўлида олдинга силжийди», — деди Президент.
Бундан ташқари, Қасим-Жомарт Тоқаев тарихий илдизлар, умумий маданий қадриятлар, кўп асрлик дўстлик ва ўзаро тушуниш билан боғлиқ бўлган Қозоғистон ва Грузия ўртасидаги муносабатларнинг ҳозирги даражасини юқори баҳолади.
«Қозоғистон халқи Грузиянинг бой тарихи ва ноёб маданиятига катта ҳурмат билан қарайди. Грузин ҳамжамияти бизнинг кўп миллатли жамиятимизнинг ажралмас қисмидир ва икки мамлакат ўртасидаги алоқаларнинг бўғини ҳисобланади. Сўнгги йилларда икки томонлама муносабатларимиз янги суръатларга эришди: сиёсий мулоқот фаоллашди ва ўзаро савдо ҳажми барқарор ўсиб бормоқда. Шу билан бирга, турли соҳаларда иқтисодий ҳамкорлик кенгайиб бормоқда. Қозоғистон ва Грузия жаҳон миқёсида самарали ҳамкорликни йўлга қўйдилар ва муҳим халқаро масалаларда бир-бирини доимий равишда қўллаб-қувватламоқдалар», - деди Президент.
Давлат раҳбари етакчилик фазилатларини намоён этиб, икки мамлакат ўртасидаги ҳамкорликни мустаҳкамлашга катта ҳисса қўшиб келаётган Ираклий Кобахидзега I даражали «Достық» орденини тантанали равишда топширди.
Грузия Бош вазири Қасим-Жомарт Тоқаевга фаолиятига юқори баҳо бергани учун миннатдорлик билдирди.
Эслатиб ўтамиз, бугун Қасим-Жомарт Тоқаев Грузия Бош вазирини Мустақиллик саройида кутиб олгани ҳақида хабар бергандик.