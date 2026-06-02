Давлат раҳбари GREEN ЕСО иссиқхона мажмуаси билан танишди
QONAEV. Кazinform — Президент Қасим-Жомарт Тоқаев тоза ва фойдали сабзавотлар етиштирадиган замонавий GREEN ЕСО иссиқхона мажмуаси фаолияти, шунингдек, Қозоғистон бозорида ишлаб чиқаришда қўлланиладиган технологиялар билан танишди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Мажмуадаги бутун жараён кимёвий ишлов бермасдан, ўғитлар ва пестицидлардан фойдаланмасдан амалга оширилади. Бугунги кунда 160 киши ишлайдиган корхона маҳсулотлари Қозоғистоннинг 10 та шаҳрига етказиб берилади.
Президент «Лукоморье» кўчатхонаси — боғ марказига ташриф буюрди. Бу мамлакатдаги энг йирик марказ бўлиб, автоматлаштирилган ишлар орқали йилига 1,5 миллионгача дарахт, манзарали буталар ва гулларни етиштиришга қодир.
Унинг маҳсулотлари барча шаҳарларда талабга эга ва Ўзбекистон ва Қирғизистонга ҳам экспорт қилинади.
Давлат раҳбарига Turanga манзарали ўсимликлар кўчатхонасини ташкил этиш доирасида амалга оширилаётган ишлар ҳақида маълумот берилди. Бу ерда қарийб 130 минг дарахт ва 3,5 миллион бута етиштириш режалаштирилган.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Алатау шаҳрининг ривожланиши билан танишди.