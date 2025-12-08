Давлат раҳбари Фаластин Президенти Маҳмуд Аббос билан телефон орқали мулоқот қилди
ASTANА. Кazinform – Суҳбат давомида президентлар Қозоғистон ва Фаластин ўртасидаги дўстлик, ўзаро ҳурмат ва қўллаб-қувватлашга асосланган муносабатларни янада ривожлантириш муҳимлигини таъкидладилар. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Давлат раҳбарлари сиёсий мулоқотни мустаҳкамлаш, савдо-иқтисодий ва маданий-гуманитар ҳамкорликни кенгайтириш, шунингдек, кўп томонлама тузилмалар доирасида интеграция истиқболларини муҳокама қилишди.
Томонлар халқаро кун тартибидаги долзарб масалалар, жумладан, Яқин Шарқдаги вазиятни ҳал қилиш бўйича фикр алмашдилар.
Қозоғистон Президенти минтақада тинчлик ва барқарорликни имкон қадар тезроқ ўрнатишга қаратилган глобал саъй-ҳаракатларни “Икки халқ учун икки давлат” формуласи асосида қўллаб-қувватлашини билдирди.
Фаластин Президенти Маҳмуд Аббос Қасим-Жомарт Тоқаевга ўз мамлакати ва халқини доимий қўллаб-қувватлагани учун миннатдорчилик билдирди ва Қозоғистоннинг дунёда барқарорлик ва хавфсизликни мустаҳкамлашдаги алоҳида ролига эътибор қаратди.
Қасим-Жомарт Тоқаев Маҳмуд Аббосни ўзи учун қулай вақтда Астанага ташриф буюришга таклиф қилди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Масъуд Пезешкиён 10-11 декабрь кунлари Астанага расмий ташриф билан келиши ҳақида хабар берган эдик.