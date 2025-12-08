OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    09:50, 08 Декабрь 2025 | GMT +5

    Масъуд Пезешкиён 10-11 декабрь кунлари Астанага расмий ташриф билан келади

    ASTANА. Каzinform – Эрон Ислом Республикаси Президенти Масъуд Пезешкиён 10-11 декабрь кунлари Астанага расмий ташриф билан келади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Пезешкиан
    Фото: Anadolu Ajansı

    Ташриф давомида томонлар олий даражадаги музокаралар олиб борадилар ва савдо-иқтисодий, транспорт-логистика ва маданий-гуманитар соҳаларда Қозоғистон-Эрон ҳамкорлигини янада мустаҳкамлаш масалаларини муҳокама қиладилар.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Давлат раҳбари Қирғизистон Президенти билан телефон орқали мулоқрт қилгани ҳақида хабар берган эдик.

    Теглар:
    Эрон Қозоғистон Президенти Масъуд Пезешкиён Ақорда
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!