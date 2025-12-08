09:50, 08 Декабрь 2025 | GMT +5
Масъуд Пезешкиён 10-11 декабрь кунлари Астанага расмий ташриф билан келади
ASTANА. Каzinform – Эрон Ислом Республикаси Президенти Масъуд Пезешкиён 10-11 декабрь кунлари Астанага расмий ташриф билан келади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Ташриф давомида томонлар олий даражадаги музокаралар олиб борадилар ва савдо-иқтисодий, транспорт-логистика ва маданий-гуманитар соҳаларда Қозоғистон-Эрон ҳамкорлигини янада мустаҳкамлаш масалаларини муҳокама қиладилар.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Давлат раҳбари Қирғизистон Президенти билан телефон орқали мулоқрт қилгани ҳақида хабар берган эдик.