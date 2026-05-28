Давлат раҳбари Эфиопия Президентига табрик телеграммасини йўллади
ASTANA. Kazinform — Қасим-Жомарт Тоқаев Тайе Ацке-Селассиени Эфиопия Миллий куни билан табриклади, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Президентнинг сўзларига кўра, Эфиопия - Қозоғистоннинг Африка қитъасидаги ишончли ва муҳим шерикларидан биридир.
“Шунингдек, Давлат раҳбари қўшма саъй-ҳаракатлар туфайли дўстлик ва ўзаро тушунишга асосланган икки томонлама муносабатлар икки халқ манфаати йўлида ривожланишда давом этишига ишонч билдирди. Қасим-Жомарт Тоқаев Тайе Ацке-Селассиега масъулиятли лавозимида муваффақиятлар ва дўстона Эфиопия халқига фаровонлик тилади”, — дейилади табрикда.
