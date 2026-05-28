    Қасим-Жомарт Тоқаев Озарбайжон Президентини Мустақиллик куни билан табриклади

    ASTANА. Кazinform — Давлат раҳбари Озарбайжон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаевга табрик телеграммаси юборди. Унда Илҳом Алиев ва Озарбайжон халқини миллий байрам — Мустақиллик куни билан табриклади, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.

    Тоқаев ва Алиев
    Фото: Ақорда

    — Мустақиллик йилларида Озарбайжон давлатчиликни мустаҳкамлаш ва ижтимоий-иқтисодий ривожланишда, халқаро майдондаги обрўсини мустаҳкамлашда улкан ютуқларга эришди. Ишончим комилки, Сизнинг кучли ва доно раҳбарлигингиз остида қардош озарбайжон халқи барқарор иқтисодий ўсишни таъминлашда давом этади, — дейилади телеграммада.

    Қасим-Жомарт Тоқаев Илҳом Алиевга юксак масъулиятли давлат хизматида муваффақиятлар, қардош озарбайжон халқига эса энг яхши тилакларни тилади.

    Бекабат Узаков
