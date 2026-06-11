Давлат раҳбари Болалар ҳуқуқлари бўйича вакил Динара Закиевани қабул қилди
ASTANA. Kazinform - Қасим-Жомарт Тоқаевга болалар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича амалга оширилаётган тизимли ишлар ҳақида маълумот берилди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Динара Закиеванинг сўзларига кўра, бу йил "Қозоғистон болалари" концепцияси қабул қилинди. Соғлиқни сақлаш, таълим, ижтимоий ҳимоя ва хавфсизлик соҳаларида болалар ҳуқуқларини таъминлаш чоралари тизимлаштирилди. Вазиятни чуқур таҳлил қилиш асосида беш йиллик ҳаракатлар режаси ишлаб чиқилди. Ҳужжат ижтимоий қўллаб-қувватлашни ва болалар ҳуқуқларини ҳимоя қилишни кучайтириш бўйича 158 та чора-тадбирларни ўз ичига олади.
“Давлат раҳбарига шунингдек, вилоят ҳокимликларида Болалар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўлимларини ташкил этиш бўйича ишлар якунлангани, уларнинг ваколатлари миллий қонунчиликда мустаҳкамлангани ва ташкилий тартиб-қоидалар амалга оширилаётгани ҳақида маълумот берилди. Ҳозирда зарур ташкилий жараёнлар амалга оширилди. Бу йил 9 та ҳудуддаги вазият мониторинг қилинди ва болаларнинг психологик фаровонлигини таъминлаш ва уларнинг ҳуқуқлари бузилишининг олдини олишга қаратилган чора-тадбирлар сифати ўрганилди”, — дейилади хабарда.
Болалар ҳуқуқлари бўйича вакил психологик қўллаб-қувватлаш марказларини ташкил этиш ва психологик фаровонликни аниқлаш бўйича ягона дастурни жорий этиш ҳақида маълумот берди. Бу маҳаллий даражада алоҳида эътибор ва қўллаб-қувватлашга муҳтож болаларга тизимли ёрдам кўрсатишга ҳисса қўшди.
Бундан ташқари, Закиева 111 давлат алоқа марказига келиб тушган аризалар бўйича олиб борилган ишларга эътибор қаратди. Мактабларда QR-111 тизимининг жорий этилиши болалар билан тўғридан-тўғри алоқа ўрнатиш ва уларнинг ҳуқуқлари бузилишини аниқлашда ўзининг самарадорлигини кўрсатди. Ушбу восита ишга туширилганидан бери, яъни 2024 йил октябридан 2026 йил июнигача болалардан 167 минг хабар ва 4523 та қўнғироқ қабул қилинди.
Қишлоқ жойлардаги муассасаларни ўз ичига олган болалар учун инфратузилмани ривожлантириш ва такомиллаштиришга, шунингдек, ота-оналарни қўллаб-қувватлаш ва уларнинг болалар хавфсизлиги учун масъулиятини кучайтиришга алоҳида эътибор қаратилди.
Президент "Қозоғистон болалари" концепциясини сифатли амалга ошириш учун Болалар ҳуқуқлари бўйича вакил, Ҳукумат ва маҳаллий ижро этувчи органларнинг саъй-ҳаракатларини сафарбар қилиш муҳимлигини таъкидлади.