Давлат раҳбари Австрия Ҳукумати аъзоларини қабул қилди
ASTANА. Кazinform – Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Австриянинг Европа ва халқаро ишлар бўйича федерал вазири Беате Майнль-Райзингер ва Австрия Ички ишлар федерал вазири Герхард Карнер билан учрашув ўтказди, деб хабар беради Ақорда.
Давлат раҳбари мартабали меҳмонларга миннатдорчилик билдириб, Австрия вазирлари ва бизнес ҳамжамияти вакилларидан иборат делегациянинг мамлакатга ташрифи муҳимлигини таъкидлади.
– Австрия Ҳукумати икки вазирининг мамлакатимизга ташрифи ўзаро ҳамкорликни мустаҳкамлаш нуқтаи назаридан жуда муҳимдир. Австрия Қозоғистоннинг ишончли ва узоқ йиллик стратегик ҳамкори ҳисобланади. Сизларнинг иқтисодиётимизга киритган сармояларингиз 3 миллиард доллардан ошди ва савдо айланмаси ҳажми ҳам ортиб бормоқда. Бу — жуда яхши тенденция. Биз Бирлашган Миллатлар Ташкилоти ва ЕХҲТ доирасида яқин алоқалар ўрнатдик. Ишонаманки, бундай муносабатлар келажакда ҳам давом этади. Австрия кўплаб соҳаларда жадал ривожланган мамлакат. Шунинг учун биз эришилган ҳамкорлик даражасини юқори баҳолаймиз. Ишончимиз комилки, Қозоғистон сизлар учун минтақада муҳим рол ўйнашда давом этади. Ҳозирда Австриянинг Марказий Осиё давлатлари билан савдо алоқаларида Қозоғистоннинг улуши 80 фоиздан ошади, — деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Президент икки мамлакатнинг тегишли вазирлик ва идоралари ўртасидаги ҳамкорликнинг қайта тикланишини олқишлади. Хусусан, жорий йилнинг май ойидан бошлаб дипломатик паспорт эгалари учун визасиз режим ва қайта қабул қилиш тўғрисидаги битимлар кучга кирди.
Давлат раҳбари замонавий таҳдидларнинг чегаралараро табиати кучайиб бораётганини таъкидлади ва бу борада ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ўртасидаги ўзаро алоқаларни чуқурлаштириш зарурлигини таъкидлади.
Беате Майнль-Райзингер ва Герхард Карнер Қасим-Жомарт Тоқаевга учрашув имконияти учун миннатдорчилик билдирди ва Президент Александр Ван дер Белленнинг илиқ тилакларини етказди.
— Бизнинг ташрифимиз ўз вақтида ташкил этилди. Қозоғистон нафақат иқтисодий, балки сиёсий жиҳатдан ҳам Марказий Осиёдаги муҳим ҳамкоримиздир. Биз хавфсизлик ва миграция соҳаларида яқиндан ҳамкорлик қиламиз. Сиз таъкидлаганингиздек, биз кўп томонлама форумларда ҳам ҳамкорлик қиламиз. Венада ЕХҲТ вазирлар учрашувида иштирок этган Қозоғистон ташқи ишлар вазирини қабул қилишдан мамнунман. Чунки биз мамлакатингизнинг ушбу Ташкилотдаги етакчилик мавқеини юқори баҳолаймиз, — деди Австрия Ташқи сиёсат идораси раҳбари Беате Майнль-Райзингер.
Учрашув давомида иқтисодий ҳамкорликни кенгайтиришнинг долзарб масалалари, шунингдек, минтақавий ва халқаро кун тартиби муҳокама қилинди.
Давлат раҳбари Президент Александр Ван дер Белленга энг эзгу тилакларини йўллади. Қасим-Жомарт Тоқаев Австрия раҳбарини ўзи учун қулай вақтда Қозоғистонга ташриф буюришга таклиф қилишини тасдиқлади.
Эслатиб ўтамиз, Президент Xinjiang Lihua компанияси директорлар кенгаши раисини қабул қилди.