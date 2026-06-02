Давлат раҳбари «Атлетико де Мадрид Қазақстан» футбол академиясига ташриф буюрди
QONAEV. Kazinform – Президент Қасим-Жомарт Тоқаев ҳудуддаги ноёб спорт лойиҳаси — «Атлетико де Мадрид Қазақстан» халқаро футбол академияси фаолияти билан танишди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Давлат раҳбари академиянинг 180 нафар болага мўлжалланган ётоқхонасини кўздан кечирди. Ҳозирда бу ерда бутун мамлакат бўйлаб 116 нафар бола машғулот ўтказмоқда.
“Академия ўйинчилари испаниялик мураббийлар томонидан танланган ва унда Қозоғистоннинг барча ҳудудларидан 4 мингдан ортиқ бола иштирок этган. Марказда ёш футболчиларни тўлиқ ўқитиш, машғулотлар ва шахсий тайёрлаш учун барча шароитлар мавжуд”, — дейилади хабарда.
Қасим-Жомарт Тоқаевга академияни ривожлантириш ва спорт инфратузилмасини кенгайтириш режаси кўрсатилди. Шу муносабат билан сунъий қопламали иккита очиқ футбол майдони, 500 ўринли ёпиқ арена ва маъмурий-турар жой мажмуасининг янги биносини қуриш режалаштирилган.
Президентга академия жойлашувини танлашда болаларнинг ўсишига ёрдам берадиган табиий омиллар ҳисобга олингани маълум қилинди.
Алмати вилоятининг Талғар туманининг тоза тоғ ҳавоси ва қулай иқлими боланинг танасининг тез тикланишига ёрдам беради.
“Кейин Қасим-Жомарт Тоқаев FIFA талабларига жавоб берадиган сиртли футбол майдонига ташриф буюрди ва шунингдек, испанча усул бўйича тўп билан ишлаш ва жамоавий иш кўникмаларини ошира бошлаган ёш футболчиларнинг машғулотларини кузатди”, — деб хабар берди Ақордадан.
Тадбирда Испаниянинг Қозоғистондаги элчиси Луис Франсиско Мартинес Монтес, «Атлетико де Мадрид» футбол клуби директорлар кенгаши аъзоси Давид Вилья ва клубнинг академия ишлари ва халқаро ривожланиш бўйича директор ўринбосари Мария Тереса Кириви иштирок этди.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Алатау шаҳрининг ривожланиши билан танишди.