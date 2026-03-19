Давлат раҳбари Ал-Форобий номидаги Қозоқ миллий университетида илмий жамоатчилик билан учрашди
ALMATY. Каzinform — Президент илмий жамоатчилик олдидаги нутқида бугунги кунда турли давлатлар ўртасида технологик жиҳатдан ривожланган бўлиш учун қизғин кураш борлигини таъкидлади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
— Агар биз мамлакатимиз ўсиши ва гуллаб-яшнашини истасак, аввало рақамлаштириш ва сунъий интеллектни ривожлантиришга эътибор қаратишимиз керак. Бу менинг Президент сифатидаги энг муҳим мақсадларимдан биридир. Умуман олганда, сўнгги пайтларда бу соҳада кўп ишлар қилинди ва биз ҳали кўп ишлар қилишимиз керак. Сўнгги беш йил ичида фан соҳасига инвестициялар ҳажми олти баравар ошди. Мамлакатдаги тадқиқот университетлари сони ортиб бормоқда ва уларнинг реал ишлаб чиқариш билан алоқаси мустаҳкамланмоқда. Ҳукумат маълумотларига кўра, ҳозирда 200 дан ортиқ тижорат лойиҳалари ишга туширилди. Шундай қилиб, "Университет — тадқиқот — инновация — тижорат" экотизими аста-секин шаклланмоқда. Илмий шаҳарчалар қурилди, технопарклар ва муҳандислик марказлари қурила бошланди. Хулоса қилиб айтганда, фан соҳасида кўп йиллар давомида кузатилмаган ижобий тенденциялар мавжуд. Сизлар ҳам бу жуда муҳим ишда фаол иштирок этяпсизлар. Барчангизга самимий миннатдорчилигимни билдираман, — деди Давлат раҳбари.
Президент энди мамлакатнинг янги Конституциясига мувофиқ, илм-фан соҳаси янада юқори суръатларда ривожланишига эътибор қаратди.
Қасим-Жомарт Тоқаевнинг сўзларига кўра, Конституцияда илм-фан соҳасини кенгайтириш асосий стратегик устуворликлардан бири сифатида кўрсатилган.
Бу шуни англатадики, университетлар, илмий-тадқиқот инфратузилмасини ривожлантириш ва олимлар учун шароит яратиш нафақат Ҳукумат ишининг йўналишларидан бири, балки давлатнинг конституциявий бурчи сифатида белгиланган.
— Қозоғистонда 420 дан ортиқ илмий ва тадқиқот ташкилотлари мавжуд. У ерда 27 мингдан ортиқ олим ва тадқиқотчи ишлайди. Бу — жуда катта академик корпус. Илмий жамоатчилигининг ёшараётгани айниқса қувонарлидир. Маҳаллий олимларнинг деярли ярми 40 ёшгача. Авлодлар давомийлиги илм-фанга ақл бовар қилмайдиган тезликда ривожланаётган замонавий дунё талабларига жавоб бериш имконини беради. Мен Қозоғистон илм-фанининг келажагига умид билан қарайман. Бироқ, халқаро тажриба билан таниш бўлган инсон сифатида, мен маҳаллий илм-фаннинг ҳозирги ҳолатини юқори баҳолаб, у "тўлиқ муваффақиятга эришди" дейишдан тийиламан. Бироқ, бизда илм-фанни ривожлантириш учун ҳам инфратузилма, ҳам инсон салоҳияти мавжуд. Ҳукумат ва илмий жамоатчиликнинг умумий стратегик мақсади бор. Бу янада самарали илмий муҳит яратиш, иқтисодиётда инновацияларни рағбатлантириш ва илм-фаннинг ишлаб чиқариш билан интеграциясини максимал даражада оширишдир. Очиғини айтганда, ечимини кутаётган муаммо бисёр, — деди Давлат раҳбари.
