Давлат мукофотлари рўйхатига Хўжа Аҳмад Яссавий ордени киритилади
TÚRKІSTAN. Kazinform - Давлат раҳбари яқин орада Хўжа Аҳмад Яссавий орденини давлат мукофотлари рўйхатига киритиш тўғрисидаги Фармонни имзолашини айтди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
“Қозоғистон Республикаси Конституциясида Қозоғистон Республикаси фуқаролари тарихий ва маданий меросни сақлашга, тарихий ва маданий ёдгорликларга эҳтиёткорлик билан қарашга мажбур эканлиги аниқ кўрсатилган. Менимча, бу тарихий ёдгорликларга бой Туркистон халқи учун муҳим янгилик.
Ўзининг ноёб ўзига хослиги ва она маданиятига таянмаган мамлакат ривожланиш йўлига кира олмайди.
Биз, мамлакатимизда яшовчи бирлашган қозоқ халқи, янги Конституцияни йўл кўрсатувчи асос сифатида қабул қилиб, бирлашиб, давлатчилигимизни янада мустаҳкамлашимиз керак”, — деди Президент.
Давлат раҳбари Хўжа Аҳмад Яссавийни дунёнинг ҳар бир бурчагида, айниқса йирик мамлакатларда кенг миқёсда улуғлашимиз кераклигини, бироқ аввало уни Қозоғистон халқига танитишимиз кераклигини айтди.
“Ушбу имкониятдан фойдаланиб, яна бир муҳим масалани кўтармоқчиман. Мен Миллий қурултой сессияларидан бирида машҳур Хўжа Аҳмад Яссавий ҳақида гапирдим.
Бу - умуминсоний билим бўлиб, биз ҳаммамиз уни аввало қозоқ халқи учун фахр манбаи сифатида қабул қилишимиз керак.
Хўжа Аҳмад Яссавийни дунёнинг ҳар бир бурчагида, айниқса йирик мамлакатларда кенг миқёсда улуғлашимиз керак, бироқ аввало уни Қозоғистон жамоатчилигига танитишимиз керак.
Биз бу тарихий шахсга юқори сифатли асарлар ва фильмлар бағишлашимиз керак. Мамлакатимизнинг ҳар бир ҳудудида Хўжа Аҳмад Яссавийнинг ноёб интеллектуал меросига бағишланган ўқишларни ташкил қилиш керак.
Тез орада давлат мукофотлари қаторига Хўжа Аҳмад Яссавий орденини киритиш тўғрисида Фармон имзолайман. Ушбу юксак мукофот таниқли маҳаллий ва хорижий олимлар, давлат ва жамоат арбобларига берилади. Ушбу орден юқори мақомга эга бўлиши керак”, — деди Президент.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Давлат раҳбари Туркистон вилоятига амалий ташриф буюргани ҳақида хабар берган эдик.