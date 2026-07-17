KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Дастан Сатпаев ва ByDastann Халқаро волонтёрлар йилининг глобал амбассадорлари бўлди

    ASTANА. Кazinform — Қозоғистоннинг машҳур футболчиси, "Челси" ўйинчиси Дастан Сатпаев ва машҳур саёҳат блогери Дастан Муҳамедраҳим (ByDastann) Халқаро волонтёрлар йилининг глобал амбассадорлари бўлди.

    Дастан Сатпаев ва ByDastann Халқаро волонтёрлар йилининг глобал амбассадорлари бўлди
    Фото: Маданият ва ахборот вазирлиги

    БМТ Бош Ассамблеяси Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев ташаббуси билан 2026 йилни Барқарор ривожланиш учун халқаро волонтёрлар йили деб эълон қилди.

    Ушбу ташаббус халқаро ҳамжамият томонидан кенг қўллаб-қувватланди ва дунё мамлакатлари бир овоздан меҳр-шафқат, бирдамлик ва фуқаролик масъулияти қадриятларини тарғиб қилиш учун бирлашдилар.

    Эслатиб ўтамиз, Дастан Сатпаев Қозоғистоннинг энг қиммат футболчисига айланди.

    ҚР Маданият ва ахборот вазирлиги Волонтёрлар БМТ
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф