Дастан Сатпаев ва ByDastann Халқаро волонтёрлар йилининг глобал амбассадорлари бўлди
ASTANА. Кazinform — Қозоғистоннинг машҳур футболчиси, "Челси" ўйинчиси Дастан Сатпаев ва машҳур саёҳат блогери Дастан Муҳамедраҳим (ByDastann) Халқаро волонтёрлар йилининг глобал амбассадорлари бўлди.
БМТ Бош Ассамблеяси Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев ташаббуси билан 2026 йилни Барқарор ривожланиш учун халқаро волонтёрлар йили деб эълон қилди.
Ушбу ташаббус халқаро ҳамжамият томонидан кенг қўллаб-қувватланди ва дунё мамлакатлари бир овоздан меҳр-шафқат, бирдамлик ва фуқаролик масъулияти қадриятларини тарғиб қилиш учун бирлашдилар.
Эслатиб ўтамиз, Дастан Сатпаев Қозоғистоннинг энг қиммат футболчисига айланди.