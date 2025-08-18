10:36, 18 Август 2025 | GMT +5
Данил Васильев чанғида трамплиндан сакраш бўйича ёзги Жаҳон кубогида иккинчи ўринни эгаллади
ASTANА. Kazinform — Қозоғистонлик Данил Васильев Польшанинг Висла шаҳрида чанғида трамплиндан сакраш бўйича ёзги Жаҳон кубогида иккинчи ўринни эгаллади.
ҚР Туризм ва спорт вазирлиги спортни ривожлантириш дирекцияси матбуот хизмати хабарига кўра, у финалда жами 119,3 очко тўплаган. Ушбу мусобақада австриялик Никлас Бахлингер ғалаба қозонди ва Владимир Зогфарский кучли учликни якунлади.
Қайд этиш жоизки, ушбу кўрсаткич натижасида Данил Васильев 2026 йилги Милан Олимпиадаси лицензиясига бир қадам яқинлашди. У Висла шаҳрида тўплаган очколари Халқаро чанғи федерацияси рейтингидаги ўрнини яхшилади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ қозоғистонлик чанғичилар Осиё ўйинларининг бронза медали соҳибларига айлангани ҳақида хабар берган эдик.