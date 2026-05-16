Дам олиш кунларида Қозоғистонда об-ҳаво қандай бўлади
ASTANA. Kazinform – “Қазгидромет” РДК 16-18 май кунлари учун об-ҳаво маълумотларини эълон қилди.
Мамлакатнинг ғарбий ва жанубий ҳудудлари жанубий циклон таъсирида бўлади. Бу ҳудудларда момақалдироқ ва енгил ёмғир ёғиши мумкин, 18 май куни эса ғарбда кучли ёмғир ва дўл ёғиши кутилмоқда.
16-17 май кечалари атмосфера фронтал қисмларининг ўтиши туфайли мамлакатнинг шимоли ва шарқида ёғингарчилик (ёмғир, қор) бўлиши кутилади. Республика бўйлаб кучли шамол эсади, жанубда чанг бўронлари бўлади. Кечаси ва эрталаб шимол ва шарқда туман тушади.
Кечаси мамлакатнинг шимолий, шарқий қисмлари ва марказида 1-6 даража совуқ бўлиши мумкин.
Кундузги ҳаво ҳарорати:
- ғарбда +30…+37°C дан +25…+30°C гача пасаяди;
- шимоли-ғарбий ҳудудларда +25…+30°C;
- шимолда +20…+30°C дан +15…+20°C гача тушади;
- марказий ҳудудларда +25…+30°C дан +29…+34°C гача кўтарилади;
- шарқда +12…+20°C;
- жанубда +30…+35°C дан +33…+40°C гача кўтарилади;
- жануби-шарқда +18…+25°C дан +25…+32°C гача кўтарилади.