Дам олиш кунларида Қозоғистонда об-ҳаво қандай бўлади
ASTANA. Kazinform – “Қазгидромет” РДК 2026 йил 7-9 март кунлари учун об-ҳаво прогнозини эълон қилди, деб хабар беради Kazinform.
Бу байрам дам олиш кунлари арафасида бутун мамлакат бўйлаб беқарор об-ҳаво кутилади. Синоптикларнинг таъкидлашича, бу март ойидаги иқлим учун одатий ҳолдир.
"Циклон ва атмосфера фронтал бўлинмалари таъсирида Қозоғистоннинг аксарият ҳудудларида ёғингарчилик (ёмғир ва қор) бўлади. Шимол ва шимоли-ғарбда вақти-вақти билан кучли ёғингарчилик (ёмғир ва қор), жанубда эса кучли ёмғир ёғиши кутилмоқда. Мамлакат бўйлаб кучли шамол эсиши, ер музлаши ва туман бўлиши кутилмоқда. Шимолий ҳудудларда қор бўронлари, жанубда эса момақалдироқ бўлиши мумкин", - дейилади хабарда.
Синоптиклар Қозоғистонга қаттиқ совуқлар қайтишини башорат қилмоқда.
Сўнгги кунларда кузатилган ҳаво ҳароратининг сезиларли даражада ошиши ортидан, прогноз даврининг охирига келиб, Арктика совуқ ҳавоси яна мамлакатнинг ғарбий ва шимоли-ғарбий қисмига тарқалади. Кечаси ҳарорат ғарбда -5 дан -15°C гача, шимоли-ғарбда ва шимолда эса -15 дан -25°C гача тушади.
Шу билан бирга, Гидрометеорология марказининг маълумотларига кўра, республиканинг жанубида ва шарқида ҳарорат кўтарилишда давом этиши кутилмоқда, бу ерда баҳорги илиқлик сезилади.
"11 мартдан бошлаб мамлакатнинг марказий ва шарқий қисмида ҳарорат пасайиши кутилмоқда", - дейилади хабарда.