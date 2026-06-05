Астанада дам олиш кунлари қишлоқ хўжалиги ярмаркаси бўлиб ўтади
ASTANA. Kazinform – Пойтахтда кейинги шаҳар қишлоқ хўжалиги ярмаркаси 6 ва 7 июнь кунлари бўлиб ўтади, деб хабар беради Астана ҳокимлиги расмий сайти.
Ярмаркада Қозоғистоннинг турли ҳудудларидан маҳаллий фермерлар ва ишлаб чиқарувчиларнинг маҳсулотлари намойиш этилади.
Шаҳар аҳолиси ва меҳмонлари сабзавот ва мевалар, гўшт, ун ва сут маҳсулотлари, қандолат маҳсулотлари, табиий шарбатлар, мураббо ва джемлар ҳамда бошқа товарларни сотиб олишлари мумкин.
Тадбир 6-7 июнь кунлари соат 10:00 дан 19:00 гача Keryen Joly савдо марказида бўлиб ўтади.
Меҳмонларга қулайлик яратиш мақсадида энг яқин автобус бекатидан ярмаркага 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307, 317-автобуслар қатнайди.