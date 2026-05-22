Дам олиш кунлари Астанада қишлоқ хўжалиги ярмаркаси бўлиб ўтади
ASTANA. Kazinform — Кейинги шаҳар қишлоқ хўжалиги ярмаркаси 23-24 май кунлари Астанада бўлиб ўтади.
Ярмаркада бутун мамлакат бўйлаб маҳаллий фермерлар ва ишлаб чиқарувчиларнинг маҳсулотлари намойиш этилади. Шаҳар аҳолиси ва меҳмонлари сабзавот, мева, гўшт, ун ва сут маҳсулотлари, нон ва қандолат маҳсулотлари, табиий шарбатлар, мураббо, джем ва бошқа ноз-неъматларни арзон нархларда сотиб олишлари мумкин.
Тадбир 23-24 май кунлари соат 10:00 дан 19:00 гача Keryen Joly савдо марказида бўлиб ўтади.
Ташриф буюрувчиларга қулайлик яратиш мақсадида ярмарка ўтказиладиган жойга 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307, 317-сонли автобусларнинг қатнови йўлга қўйилади.