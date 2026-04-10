    18:10, 10 Апрель 2026 | GMT +5

    Чимкентнинг саноат зонасида сув тарифлари пасайтирилди

    ASTANА. Кazinform — Шаҳар прокуратураси табиий монополия субъектлари учун тарифларнинг асослилигини таҳлил қилар экан, “Ордабаси саноат зонаси” МЧЖ тарқатиш тармоқлари орқали кўрсатиладиган сув таъминоти ва оқова сувлар хизматлари ҳажмининг ошганлигини аниқлади.

    Чимкентнинг саноат зонасида сув тарифлари пасайтирилди
    Фото: Алмати ҳокимлиги

    Прокуратура матбуот хизматининг маълумотларига кўра, кўрсатиладиган хизматлар ҳажмининг ошиши монополистдан тасдиқланган тариф сметаларида кўзда тутилмаган қўшимча даромад олишга олиб келади.

    Прокурорлик назорати тўғрисидаги қонунга мувофиқ, монополист учун сув таъминоти ва оқова сувлар хизматлари учун янги тарифлар ва тариф сметалари тасдиқланди.

    — Натижада, 96 истеъмолчи учун сув таъминоти хизматлари учун тариф 21% га (1 м³ учун 190,68 тенгедан 149,16 тенгегача), оқова сув хизматлари учун тариф эса 43% га (1 м³ учун 131,49 тенгедан 74,86 тенгегача) пасайтирилди. Кўрилган чоралар саноат зонасининг 96 нафар иштирокчисининг ҳуқуқларини ҳимоя қилди, бу эса ўз навбатида уларга маҳсулотлари таннархини пасайтириш имконини берди, — дейилади хабарда.

    Прокуратура ушбу йўналишдаги ишлар давом эттирилишини таъкидлади.

    Бекабат Узаков
