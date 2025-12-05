Чимкентлик 22 ёшли қиз Miss Qazaqstan 2025 танловида ғолиб чиқди
ALMATY. Kazinform — Алмати шаҳрида Miss Qazaqstan 2025 миллий гўзаллик танловининг финали бўлиб ўтди, деб хабар беради Kazinform.
Қизлар финалга чиқишдан олдин бир нечта танлов босқичларидан ўтишди. Финалнинг ўзида танловнинг классик элементлари замонавий ижодий ечимлар билан уйғунлашди. Қизлар саҳнага қирғиз дизайнери томонидан ишлаб чиқилган миллий либосларда чиқиш қилишди, у шунингдек, Miss Qazaqstan лойиҳаларининг дизайнери ҳамдир.
Кечқурун асосий акценти сифатида танланган либосларнинг кўк ранги финалнинг визуал концепциясида айниқса аҳамиятли эди. Мовий ранг эркинлик, ички куч, дунёга очиқлик ва ўз йўлига ишончни англатади.
Финалнинг бир неча босқичларидан сўнг, нуфузли ҳакамлар ҳайъати ғолибларни аниқлади.
Miss Qazaqstan 2025 чимкентлик Алина Екатеринчева (Ри) бўлди. У ҳозир 22 ёшда. У уч ёшидан бери рақсга тушади ва кўплаб саҳналарда чиқиш қилган, бу унинг ўзига бўлган ишончи ва санъатини шакллантирган.
14 ёшида у ўзининг биринчи моделлик таклифларини олди, шундан сўнг у мода кўргазмалари ва реклама фотосессияларида ишлай бошлади. Ижодий ишларидан ташқари, Алина юридик маълумотга эга, аммо у модага қизиқади ва ўз брендини яратиш учун мода дизайнини ўрганишни режалаштирмоқда.
Алина Ри дунёдаги энг нуфузли гўзаллик танловларидан бири - "Коинот гўзали 2026"да Қозоғистон шарафини ҳимоя қилиш ҳуқуқини қўлга киритди.
Шадияра Байкенова Титул Miss World Qazaqstan 2025 унвонини қўлга киритди ва Қозоғистонни "Дунё гўзали 2026" танловида ҳимоя қилади. Шадияра Жургенев номидаги Бадиий академиянинг “Архитектура дизайни” мутахассислиги бўйича тўртинчи курс талабаси.
У етти йилдан ортиқ вақт давомида академик расм чизиш, бал рақслари ва пианино билан шуғулланади. У икки йилдан бери меъмор бўлиб ишлайди: унинг ресторан, меҳмонхона ва дўконни ўз ичига олган асл лойиҳаси ҳозирда қурилиш жараёнида. Шадияра шунингдек, моделлик қилади ва бутун мамлакат бўйлаб мода кўргазмаларида иштирок этади. Шадияра чидамлилик, миннатдорчилик ва ҳаётнинг энг қоронғу даврларида ҳам ёруғликни топиш қобилияти инсонни чинакам кучли қиладиган фазилатлар деб ҳисоблайди.
Бошқа мукофот соҳиблари:
Miss People’s Choice (томошабинлар танлови) - Алина Нурахметова
Miss Adalin Clinic - Аида Жанқилиш
Miss Dress Angel - Лаура Ақтаева
Биринчи вице-мисс Қозоғистон ва Miss Marie Claire - Дилназ Сарсенбай
Miss Sun Group - Диана Санат
Иккинчи вице-мисс Қозоғистон - Камила Даулетова
Miss Grand Qazaqstan - Анел Емел (Қозоғистон шарафини Miss Grand International 2026 танловида ҳимоя қилади)