OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    17:37, 15 Декабрь 2025 | GMT +5

    Чимкентдан Грузияга янги рейс йўлга қўйилади

    ASTANA. Kazinform – 15 декабрдан бошлаб Қозоғистоннинг «SCAT» авиакомпанияси Чимкент-Тбилиси йўналиши бўйича янги рейсни очади. Бу ҳақда Транспорт вазирлиги маълум қилди.

    Шымкенттен Грузияға жаңа әуе бағыты іске қосылады
    Фото: Pexels

    Транспорт вазирлиги парвозлар географиясини кенгайтириш ва халқаро рейслар сонини кўпайтириш устида доимий иш олиб бормоқда.

    “15 декабрдан бошлаб Қозоғистоннинг «SCAT» авиакомпанияси Чимкент-Тбилиси йўналиши бўйича Грузияга янги авиақатновни йўлга қўйди. Парвозлар ҳафтасига икки марта — душанба ва жума кунлари — «Boeing 737 MAX 8» ва «Boeing 737–800» самолётларида амалга оширилади”, — дейилади хабарда.

    Ушбу авиақатновнинг очилиши натижасида икки мамлакат ўртасидаги савдо-иқтисодий ва туризм ҳамкорлигини янада ривожлантиришга ҳисса қўшилиши кутиляпти.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Туркистондан Ўзбекистоннинг учта шаҳрига янги авиақатнов очилгани ҳақида хабар берган эдик.

    Теглар:
    Грузия Чимкент Самолёт ҚР Транспорт вазирлиги Туризм
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!