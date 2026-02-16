OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    10:41, 16 Февраль 2026 | GMT +5

    Чимкентда "Мамлакатни янгилаш йўлида биргамиз!" номли кенг кўламли акция бўлиб ўтди

    SHYMKENT. Кazinform – Чимкент шаҳрида янги Конституция бўйича умумхалқ референдумини қўллаб-қувватлаш мақсадида "Мамлакатни янгилаш йўлида биргамиз!" номли кенг кўламли акция бўлиб ўтди.

    Фото: управление внутренней политики Шымкента

    Тадбир «Қызғалдақ» саройида ташкил этилди ва давлатнинг ривожланиш йўналишини белгиловчи асосий ҳужжатни қўллаб-қувватлаш, жамиятда бирлик ва ҳамжиҳатликни мустаҳкамлашга бағишланди.

    Фото: управление внутренней политики Шымкента

    Акцияда шаҳарнинг 1000 га яқин аҳолиси иштирок этди. Улар орасида фаол ёшлар, маданият ва санъат соҳаси вакиллари, шунингдек, халқаро майдонларда мамлакат шарафини ҳимоя қилаётган спортчилар бор эди. Иштирокчилар мамлакатни янгилашга қаратилган ўзларининг фуқаролик фаоллигини намойиш этдилар, ташаббусларни қўллаб-қувватладилар.

    Фото: управление внутренней политики Шымкента
    Участники выразили поддержку инициативам, направленным на модернизацию страны, и продемонстрировали свою гражданскую позицию. Кульминацией праздничной программы стало совместное исполнение песни «Ата заң бұл» народной артисткой Казахстана, всемирно известной оперной певицей Майрой Мухамедкызы и известными артистами города вместе с собравшимися зрителями. Развевающиеся в зале голубые флаги и приподнятое настроение участников стали наглядным отражением уверенности в будущем страны и высокого патриотического духа.
    Фото: управление внутренней политики Шымкента

     

    Чимкент Жамият Референдум Конституция Конституциявий ислоҳот
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
