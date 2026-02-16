10:41, 16 Февраль 2026 | GMT +5
Чимкентда "Мамлакатни янгилаш йўлида биргамиз!" номли кенг кўламли акция бўлиб ўтди
SHYMKENT. Кazinform – Чимкент шаҳрида янги Конституция бўйича умумхалқ референдумини қўллаб-қувватлаш мақсадида "Мамлакатни янгилаш йўлида биргамиз!" номли кенг кўламли акция бўлиб ўтди.
Тадбир «Қызғалдақ» саройида ташкил этилди ва давлатнинг ривожланиш йўналишини белгиловчи асосий ҳужжатни қўллаб-қувватлаш, жамиятда бирлик ва ҳамжиҳатликни мустаҳкамлашга бағишланди.
Акцияда шаҳарнинг 1000 га яқин аҳолиси иштирок этди. Улар орасида фаол ёшлар, маданият ва санъат соҳаси вакиллари, шунингдек, халқаро майдонларда мамлакат шарафини ҳимоя қилаётган спортчилар бор эди. Иштирокчилар мамлакатни янгилашга қаратилган ўзларининг фуқаролик фаоллигини намойиш этдилар, ташаббусларни қўллаб-қувватладилар.