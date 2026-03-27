Чимкентда Қозоғистон Евроосиё ҳукуматлараро кенгашининг кенгайтирилган мажлисини очди
SHYMKENT. Кazinform — Евроосиё ҳукуматлараро кенгаши (ЕҲК) мажлиси бошланишидан олдин делегациялар раҳбарларининг фотосессияси бўлиб ўтди, деб хабар беради Ҳукуматнинг матбуот хизмати.
Қозоғистон Республикаси Бош вазири Олжас Бектенов раислигидаги йиғилишда Беларусь Республикаси Бош вазири Александр Турчин, Қирғизистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси раиси - Президент администрация раҳбари Адилбек Касималиев, Россия Федерацияси Бош вазири Михаил Мишустин, Арманистон Республикаси Бош вазири ўринбосари Мгер Григорян, шунингдек, Евроосиё иқтисодий комиссияси бошқаруви раиси Бақитжан Сағинтаев иштирок этади.
Кузатувчи давлатлар қаторида Ўзбекистон Республикаси Бош вазири Абдулла Арипов, Куба Республикаси Бош вазири ўринбосари - Ташқи савдо ва хорижий инвестициялар вазири Оскар Перес-Олива Фрага, шунингдек, Эрон Ислом Республикасининг Қозоғистондаги элчиси Али Акбар Жоукар бор.
Аввалроқ, Қозоғистон Республикаси Бош вазири Олжас Бектенов раислигида Чимкентда Евроосиё ҳукуматлараро кенгашининг кичик форматдаги йиғилиши бўлиб ўтди.
Йиғилиш давомида иштирокчилар савдо-иқтисодий муносабатларни янада ривожлантириш, рақамли технологиялар ва сунъий интеллект соҳасидаги ҳамкорлик бўйича фикр алмашдилар.