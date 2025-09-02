Чимкентда иссиқлик тармоқларини робот ёрдамида диагностика қилиш бўйича пилот лойиҳаси муваффақиятли якунланди
ASTANА. Кazinform – Қозоғистон Республикаси Энергетика вазирлиги Чимкент шаҳрида роботлаштирилган мажмуа ёрдамида қувур ичидаги иссиқлик тармоқларини диагностика қилиш бўйича пилот лойиҳаси муваффақиятли якунланганини маълум қилди.
Акустик резонанс усулига асосланган қувур ичидаги роботлаштирилган диагностика мажмуаси пўлат қувурларнинг қолган қалинлигини аниқ аниқлаш имконини беради. У учта асосий қисмдан иборат:
- мобил лаборатория;
- қувур ичидаги текшириш ускуналари;
- маълумотларни йиғиш ва сақлаш тизими.
Маълумотларни қайта ишлашда сунъий интеллект технологияларидан фойдаланиш операцияларни тезлаштиради ва нуқсонларни аниқроқ аниқлаш имконини беради.
Мазкур мажмуа “Ёқилғи-энергетика комплексини бошқаришнинг ягона давлат тизими” доирасида қайта тикланадиган энергетика соҳасини рақамли ўзгартириш бўйича йўл харитасига мувофиқ «EnergyTech» платформасига киритилади. Тизим иссиқлик тармоқларини проактив диагностика қилиш, рақамли техник назоратни жорий этиш ва аварияларни камайтиришга қаратилган.
Тизимнинг асосий хусусиятлари қуйидагилардан иборат:
- Сканерлаш натижалари ва уларнинг аниқ жойлашуви бўйича пўлат қувурларда ички ва ташқи коррозияни автоматик аниқлаш;
- Иш шароитлари асосида қувурларнинг қолган ресурсини аниқлаш;
- Уй-жой коммунал хўжалигида қувурларни бошқаришнинг прогноз қилинадиган моделини ишлаб чиқиш, бу билан бахтсиз ҳодисалар сонини камайтириш;
- Қувурларнинг ҳақиқий эскириш даражасини ҳисобга олган ҳолда бюджет маблағларини самарали тақсимлаш.
Тизим “Энергетика ва коммунал соҳани модернизация қилиш” миллий лойиҳасининг мақсад ва вазифаларига мувофиқ амалга оширилмоқда. Ушбу лойиҳа доирасида Энергетика вазирлиги томонидан асосий саноат жараёнлари рақамлаштирилиб, иссиқлик тармоқларини реконструкция қилиш ишлари олиб борилмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон Ҳукумати энергетика ва ахборот-коммуникация лойиҳаларининг амалга оширилишини муҳокама қилган эди.