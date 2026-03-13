Чимкентда 650 грамм вазнга эга чақалоқнинг кўзини операция қилишди
SHYMKENT. Кazinform — Шифокорлар бир неча ой давомида кам вазнли эрта туғилган қизнинг ҳаёти учун курашдилар ва хавфли кўз касаллигини аниқлагандан сўнг микрожарроҳлик операциясини ўтказдилар.
Чақалоқ 30 ноябрь куни ҳомиладорликнинг 25-ҳафтасида, атиги 650 грамм вазнда туғилди. Туғилгандан сўнг дарҳол реанимация бўлимига ўтказилди, у ерда шифокорлар унинг аҳволини барқарорлаштирдилар ва даволашни давом эттирдилар.
Текширув давомида болага ретинопатия ташхиси қўйилди. Бу эрта туғилган чақалоқларда кенг тарқалган ҳолат. Агар касаллик ўз вақтида даволанмаса, бу кўриш қобилиятини тўлиқ йўқотишига олиб келиши мумкин.
— Чақалоқ жуда кам вазн билан туғилган, шунинг учун жарроҳлик операцияси жуда аниқликни талаб қилди. Операция муваффақиятли ўтди, — дейишади шифокорлар.
Уч ойлик чақалоқнинг ҳозирги вазни 2400 граммни ташкил этади. Шифокорларнинг айтишича, чақалоқ нормал ривожланмоқда. Ҳозирда чақалоқ уйига жўнатилди. У яшаш жойидаги шифокорлар назорати остида бўлади. Йил бошидан бери Чимкентда учта эрта туғилган чақалоққа ретинопатия бўйича жарроҳлик операцияси ўтказилди ва уларнинг барчаси муваффақиятли ўтди.
