Чилидаги сайлов: Хосе Антонио Каст президент этиб сайланди
ASTANA. Kazinform — 14 декабрь, якшанба куни Чилида узоқ давом этган сайлов кампаниясидан сўнг Хосе Антонио Каст Республика президенти этиб сайланди, деб хабар беради маҳаллий Тvn.cl телеканали.
Сайлов комиссияси (Servel) томонидан соат 19:00 дан кейин янгиланган маълумотларга кўра, овозларнинг 25 фоиздан ортиғи санаб чиқилгандан сўнг, республикачи номзод Хосе Антонио Касте 59,83% овоз тўплаган. Унинг рақиби Жанетт Хара ("Чили учун бирлик" коалициясидан) 40,17% овоз олган.
Cadem ва Pulso Ciudadano марказлари ўтказган сўровномалар маълумотларига кўра, 29 ноябрда эълон қилинган Cadem компаниясининг сўнгги номли сўровномасига мувофиқ, Хосе Антонио Каст 58% қўллаб-қувватловга эга бўлиб, Жанетт Харадан 16 фоизлик фарқ билан олдинда бўлган. Ушбу сўровномада Жанетт Хара 42% натижа кўрсатган.
Шунингдек, шу куни Pulso Ciudadano компанияси тақдим этган дастлабки электорал прогнозга кўра, Хосе Антонио Каст ҳақиқий овозларнинг 58,9 фоизини олиши мумкин, Жанетт Хара эса 41,1 фоиз овоз тўплаши эҳтимол экани кўрсатилган.