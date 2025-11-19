19:37, 19 Ноябрь 2025 | GMT +5
Чилида ноқулай об-ҳаво туфайли беш нафар сайёҳ ҳалок бўлди
ASTANA. Kazinform — Чилидаги машҳур Торрес-дель-Пейн миллий боғида об-ҳаво шароитининг кескин ёмонлашиши оқибатида беш нафар сайёҳ ҳалок бўлди, деб хабар беради Report.
“Йўқолганлар рўйхатидаги етти кишидан тўрт нафари тирик экани тасдиқланди. Улардан уч нафари вафот этган: икки нафар Германия фуқароси ва бир нафар Буюк Британия фуқароси”, — дейилади хабарда.
Табиий офатда ҳалок бўлган қолган икки киши Мексикадан келган сайёҳлар бўлган.
Фожиа миллий боғнинг айланма йўлида содир бўлган. Аввалги кун бу ҳудудда қор ва кучли шамол эсган эди. Сайёҳлар бўронда қолиб кетган. Қидирув ишларига кучли қор ва кучли шамол тўсқинлик қилган.
Хавфсизлик нуқтаи назаридан паркнинг бир қисми вақтинча ёпилган.