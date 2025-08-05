Чили шахтасидаги фожиа: барча ишчилар ҳалок бўлди
ASTANA. Kazinform – Чилидаги Эль-Теньенте мис шахтасининг ўпирилиши оқибатида вайроналар остида қолиб кетган барча беш ишчи ҳалок бўлди, деб хабар беради Reuters.
Codelco кон компанияси фожиа ҳақида якшанба куни расман эълон қилди. Шахтадаги ҳалокатда ҳаммаси бўлиб олти киши ҳалок бўлган. Улардан бири пайшанба куни кечқурун воқеа содир бўлган вақтда дарҳол вафот этган, қолган беш кишининг жасади 70 соатдан кейин топилган.
Шахтанинг ўпирилиб қулашига Чили тарихидаги энг кучли сейсмик силкинишлардан бири сабаб бўлган. Зилзила Эль-Теньенте шахтасига катта зарар етказди.
Чили президенти Габриэль Борич мамлакатда уч кунлик миллий мотам эълон қилди.
Маҳаллий матбуотнинг ёзишича, вайроналар остида қолганлар 29 ёшдан 34 ёшгача бўлган эркаклардир. Улар тупроқ ишларига ихтисослашган Gardilcic компаниясида ишлаган.
Қутқарув операцияси жума куни кечқурун, ерости силкинишлари пасайгач, бошланган. Биринчи ишчи шанба куни, қолган тўрт нафари эса якшанба куни топилган. Қидирув-қутқарув операциясига 100 га яқин киши жалб қилинган.