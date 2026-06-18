KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Черногория президенти Яков Милатович Қозоғистонга расмий ташриф буюради

    ASTANA. Kazinform — 18-20 июнь кунлари Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаевнинг таклифига биноан Черногория Президенти Яков Милатович Қозоғистонга расмий ташриф буюради, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.

    Президент Черногории Яков Милатович
    Фото: cordmagazine.com

    “19 июнда томонлар юқори даражадаги музокаралар ўтказадилар ва сиёсий мулоқотни, шунингдек, савдо-иқтисодий, инвестиция ва маданий-гуманитар ҳамкорликни мустаҳкамлаш истиқболларини муҳокама қиладилар”, — дейилади хабарда.

    Черногория президенти Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев Ташқи сиёсат Ақорда
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф