ChatGPT энди узун тиреларга асосланган матнларни ўқий олмайди
АSTANА.Кazinform - OpenAI бош директори Сэм Альтман Х ижтимоий тармоғида ChatGPT хизмати ҳақидаги янгиликлар билан ўртоқлашди, деб хабар беради Кazinform.
Унинг сўзларига кўра, модел матн услубига оид фойдаланувчи кўрсатмаларини тўғри амалга оширишни бошлади, хусусан, у сунъий интеллектининг аниқ белгиси бўлган тирелардан фойдаланишдан бош тортди.
— Кичик, аммо қувончли ютуқ: агар сиз ChatGPTга кўрсатмаларингизда тирелардан фойдаланмасликни айтсангиз, у сиз сўраган нарсани бажаради, — деб ёзган у.
Альтманнинг таъкидлашича, ушбу фойдаланувчи сўрови илгари номувофиқ равишда амалга оширилган, аммо энди ўзгариш бутун тизим бўйлаб амалга оширилди.
Ушбу янгиланиш матн форматлаш, ёзиш услуби ва жавоб тузилиши каби фойдаланувчи афзалликларининг аниқлигини оширишга қаратилган бир қатор яхшиланишларнинг бир қисмидир.
Эслатиб ўтамиз, ChatGPT энди тиббий ва молиявий маслаҳатлар бермайди.