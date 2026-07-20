C919 илк халқаро йўловчи рейсини амалга оширишга тайёр
ASTANA. Kazinform – Хитойлик C919 йўловчи самолёти илк бор халқаро йўловчи рейсини амалга оширади. 12 август куни самолёт Пекин–Улан-Батор йўналиши бўйича парвоз қилади, деб хабар беради Сингапурнинг Lianhe Zaobao нашри.
Нашр маълумотига кўра, бу C919 самолёти учун биринчи мунтазам халқаро йўловчи рейси ҳисобланади. Рейсларни Air China авиакомпанияси амалга оширади.
Жадвалга мувофиқ, CA723 рейси Пекин вақти билан соат 15:00 да Пекин халқаро аэропортидан учиб чиқиб, маҳаллий вақт билан 17:15 да Улан-Батордаги Чингизхон халқаро аэропортига қўнади. Қайтишдаги CA724 рейси маҳаллий вақт билан соат 18:30 да Улан-Батордан парвоз қилиб, Пекин вақти билан 20:35 да Хитой пойтахтига етиб боради.
Нашр таъкидлашича, Пекин–Улан-Батор ҳаво йўналиши тарихи 1958 йилдан бошланган. Ҳозирги вақтда ушбу йўналишдан Air China ва Мўғулистон фуқаро авиацияси биргаликда фойдаланади. Бундан аввал, 2025 йил июль ойидан бошлаб, Air China Хитойда ишлаб чиқарилган C909 минтақавий йўловчи самолёти билан Хух-Хото – Улан-Батор халқаро йўналишида мунтазам рейсларни амалга ошириб келган.
Мутахассислар фикрича, Улан-Батор йўналишининг очилиши C919 самолётининг тижорий парвозлар географиясини Хитойнинг ички ва минтақавий йўналишларидан халқаро бозорга кенгайтириш йўлидаги муҳим қадам бўлади.
C919 самолётидан шу пайтга қадар фақат ички ва минтақавий йўналишларда фойдаланиб келинган. 2025 йил 1 январда China Eastern Airlines компанияси биринчи марта C919 самолётида Шанхай–Гонконг мунтазам рейсини амалга оширган. Шу йил ноябрь ойида эса Air China ҳам Пекин–Гонконг йўналишида C919 самолётидан мунтазам фойдаланишни бошлади.
Air China илк C919 самолётини 2024 йил август ойида қабул қилган. Ҳозирги вақтда авиакомпания паркида бундай самолётлар сони 12 тага етган бўлиб, сўнгги бир ярим йил ичида уларнинг парвоз географияси Хитойнинг ўндан ортиқ шаҳригача кенгайган.
Нашр ёзишича, C919 – халқаро стандартларга мувофиқ ишлаб чиқилган, ўрта ва қисқа масофаларга мўлжалланган биринчи хитойлик магистрал йўловчи самолётидир. У 2023 йил май ойида биринчи тижорий йўловчи рейсини амалга оширган. 2026 йил апрель ойи охирига қадар C919 самолётлари 42 мингдан ортиқ тижорий йўловчи рейсини бажаришга улгурди.
Аввалроқ Air China Пекин ва Бишкек ўртасида тўғридан-тўғри мунтазам ҳаво қатновини йўлга қўйгани ҳақида хабар берилган эди.