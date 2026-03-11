BYDнинг Формула-1даги иштироки харажатлар ва музокаралар туфайли кечиктирилиши мумкин
ASTANA. Kazinform – Дунёдаги энг йирик автомобиль ишлаб чиқарувчи Хитойнинг BYD компанияси Формула-1да иштирок этиш имкониятини кўриб чиқмоқда. Бу ҳақда Bloomberg агентлиги хабар берди.
Формула-1да иштирок этиш Хитой автомобиль ишлаб чиқарувчиси учун глобал жозибадорликни оширишнинг бир варианти ҳисобланади. Bloomberg манбаларининг таъкидлашича, BYD янги пойга жамоасини яратиш ёки мавжудини сотиб олишни кўриб чиқмоқда.
Bloomberg таъкидлаганидек, Хитой автомобиль ишлаб чиқарувчилари умуман автоспортга жуда кам қизиқади. Манбаларнинг фикрича, BYDнинг катта харажатлари Формула-1да иштирок этишга тўсқинлик қилиши мумкин - у пойга автомобилини ишлаб чиқиш ва пойга мавсуми учун 500 миллион долларгача пул тўлаши керак бўлади ва ташкилотчилар билан музокаралар вақт талаб этади.
Формула-1 сўнгги йилларда Хитойда машҳурлиги ортиб бораётгани ижобий омил бўлиши мумкин.
Tesla ўтган йили Хитойдаги глобал савдосини BYDга бой берди. Савдога энг катта таъсир 2025 йил сентябрь ойида америкалик истеъмолчиларни электромобиллар сотиб олишга ундаган солиқ имтиёзларининг бекор қилиниши бўлди.