Буюк Британиянинг янги савдо комиссари: Марказий Осиё билан иқтисодий алоқалар янги босқичга ўтади
ASTANА. Кazinform – Бу ҳафта Буюк Британиянинг Шарқий Европа ва Марказий Осиё бўйича янги савдо комиссари Дэвид Рид Қозоғистонга келади. Шу муносабат билан у Каzinformга эксклюзив интервью берди, унда Лондоннинг минтақадаги иқтисодий таъсирини кучайтириш режалари, Қозоғистоннинг нима учун асосий ҳамкорга айлангани ва келажакдаги ҳамкорликнинг асосий йўналишлари ҳақида сўзлаб берди.
– Сиз яқинда Савдо комиссари лавозимини эгалладингиз. Буюк Британия ва Марказий Осиё мамлакатлари ўртасидаги савдо-иқтисодий алоқаларни ривожлантиришда қайси асосий устуворликларга эътибор қаратасиз? Қандай янги ташаббуслар кўрилиши мумкин ва қайси соҳалар энг катта салоҳиятга эга?
– Менинг асосий мақсадим — Буюк Британия ва Марказий Осиё ўртасидаги савдо ҳажмини максимал даражада ошириш. Ҳозирда минтақа мамлакатлари билан умумий савдо айланмаси тахминан 5 миллиард фунт стерлингни ташкил этади. Шундан 2,7 миллиард фунт стерлинги Қозоғистонга тегишли. Бу Қозоғистон минтақадаги энг йирик ва асосий ҳамкоримиз эканлигидан далолат беради. Шу билан бирга, бу соҳада ўсиш салоҳияти ҳали ҳам юқори.
Қозоғистон муваффақиятли ҳамкорликнинг ҳақиқий намунасига айланди. Буюк Британия мамлакатдаги энг йирик ўнта инвестор қаторига киради. Биз стратегик аҳамиятга эга соҳаларда ҳамкорликни тизимли равишда чуқурлаштирмоқдамиз. Буларга энг муҳим минераллар, ядровий энергетика, аэрокосмик ва инфратузилма киради.
Молиявий алоқалар ҳам мустаҳкамланмоқда. Қозоғистон Лондон фонд биржасида евробондларни жойлаштириш орқали тахминан 1,5 миллиард фунт стерлинг маблағ йиғди. Шу билан бирга, саноат ҳамкорлиги барқарор ўсишни кўрсатмоқда. Бу ҳам аниқ натижаларга эришмоқда. Яқинда Air Astana ўз тарихидаги энг йирик битимлардан бирини имзолади ва 50 тагача Airbus самолётларига буюртма берди. Ушбу самолётларнинг қанотлари Бристолда лойиҳалаштирилган ва Шимолий Уэльсда йиғилган. Яъни, бу Британия ишлаб чиқаришининг глобал таъминот занжиридаги ролини яққол кўрсатади.
Таълим соҳаси ҳам ҳамкорликнинг муҳим йўналишига айланди. Coventry University, Heriot-Watt University, De Montfort University ва Cardiff University каби олий таълим муассасалари Қозоғистондаги фаолиятини кенгайтирмоқда, Алмати ва Ақтўбеда янги кампусларни очмоқда, ҳамкорликни мустаҳкамламоқда.
Умуман олганда, менинг диққат-эътиборим икки мамлакат ўртасидаги компания ва ташкилотларнинг ўзаро таъсирини кенгайтиришга, янги имкониятларни очишга ва аниқ иқтисодий натижаларга олиб келадиган лойиҳаларни қўллаб-қувватлашга қаратилган.
– Февраль ойида Лондонда бўлиб ўтган Марказий Осиё-Буюк Британия (CА5+1) форматининг биринчи учрашуви янги мулоқот платформаси учун муҳим ташаббусга айланди. Унинг доирасида Буюк Британия ушбу форматни институционал даражада янада ривожлантириш, жумладан, мунтазам равишда минтақавий бизнес форумларини ўтказиш ёки махсус Марказий Осиё-Буюк Британия инвестиция саммитини ташкил этиш имкониятларини кўриб чиқяптими?
– Албатта, бу йўналишда аниқ тасаввур мавжуд. CA5+UK учрашуви Буюк Британия-Қозоғистон ҳукуматлараро комиссиясининг шу йилга режалаштирилган 12-йиғилишининг мантиқий давоми ҳисобланади. Бу ўзаро таъсир бир марталик эмас, балки тизимли эканлигини кўрсатади.
CA5+UK формати Марказий Осиёнинг бешта мамлакати ташқи ишлар вазирларини Буюк Британия ташқи ишлар вазири Иветт Купер билан бирлаштирди ва мулоқотнинг асосий йўналишини савдо, инвестиция ва минтақавий алоқалар каби амалий соҳаларга қаратди. Яъни, асосий мақсад сиёсий алмашинувлардан кўра аниқ иқтисодий натижаларга яқинлашишдир.
Агар бунга геоиқтисодий нуқтаи назардан қарасак, минтақанинг стратегик аҳамияти аниқ. Европа ва Осиё ўртасидаги қуруқликдаги юк ташишнинг қарийб 85 фоизи ушбу минтақа орқали ўтади ва Қозоғистон ҳудудининг ўзи 13 та йирик транзит йўлаклари туташган жойда жойлашган. Шунинг учун масала нафақат географияда, балки бу устунликни ҳақиқий тижорат имкониятига айлантиришда ҳамдир.
Мантиққа амал қилиб, CA5+UK форматини нафақат мулоқот форуми сифатида, балки аниқ ҳаракатларга йўналтирилган платформа сифатида ҳам ривожлантириш кўзда тутилган. Бу мақсадли бизнес форумларини ташкил қилиш, инвесторлар билан тизимли иш олиб бориш ва муҳокамалар доирасидан ташқарида тармоқлараро ҳамкорликни чуқурлаштириш механизмидир. Минтақадаги энг йирик иқтисодиёт сифатида Қозоғистон бу жараёнда муҳим рол ўйнайди. Асосий мақсад аниқ, молиявий жиҳатдан мустаҳкам лойиҳалар портфелини шакллантириш ва уларни, айниқса инфратузилма, тоғ-кон саноати ва энергетика каби стратегик соҳаларда амалга ошириш учун йўл очишдир.
– Буюк Британиянинг муҳим минераллар стратегияси Қозоғистонни узоқ муддатли муҳим ҳамкор сифатида белгилайди. Мамлакатнинг уран, титан, кремний, рений ва бошқа ресурс салоҳиятини ҳисобга олган ҳолда, бу соҳада ҳамкорликни қандай ривожлантиришни режалаштиряпсиз?
– Стратегик минераллар замонавий саноатнинг асосини ташкил этади. Электромобиллар ва шамол турбиналаридан тортиб аэрокосмик ва мудофаа соҳаларигача бўлган ишлаб чиқариш занжирлари ушбу ресурсларнинг барқарор ва хавфсиз таъминотига бевосита боғлиқ. Шунинг учун, бу соҳада таъминот занжирларининг барқарорлиги нафақат иқтисодий, балки стратегик хавфсизлик масаласидир.
Шу нуқтаи назардан, Қозоғистон Буюк Британия учун алоҳида аҳамиятга эга ҳамкор сифатида ажралиб туради. Мамлакат Буюк Британиянинг 36 та устувор стратегик минералларидан 22 тасини ишлаб чиқариш ва етказиб бериш салоҳиятига эга, бу эса уни глобал ресурс харитасидаги энг муҳим бўғинлардан бирига айлантиради.
Ҳамкорлик аллақачон аниқ лойиҳалар даражасида фаол ривожланмоқда. Бунинг ёрқин намунаси Британия компанияси томонидан бошқариладиган ва Қозоғистоннинг "Жезказганредмет" давлат корхонаси билан биргаликда амалга оширилган ренийни қайта ишлаш қўшма корхонасидир. Лойиҳа аллақачон Rolls-Royce каби йирик юқори технологияли мижозларга маҳсулотлар етказиб бермоқда. Тўлиқ ишга туширилганда, у дунё рений таъминотининг тахминан 25 фоизини таъминлай олади.
Шундай муҳим ташаббуслардан бири — Ferro-Alloy Resources компаниясининг ванадий қазиб олиш лойиҳаси. У глобал бозор талабининг тахминан 10 фоизини қоплайди ва стратегик металлар бозорининг барқарорлигини мустаҳкамлайди.
Бироқ, ҳамкорлик фақат ишлаб чиқариш лойиҳалари билан чекланиб қолмайди. Бундан ташқари, технологиялар трансфери, таъминот занжири хавфсизлигини таъминлаш, геология фанлари ва кадрлар тайёрлаш соҳаларида алоқалар аста-секин кенгайиб бормоқда. Бу, ўз навбатида, секторнинг узоқ муддатли барқарорлигини таъминлайдиган институционал асос яратади.
Бу йўналишдаги ушбу ҳамкорлик шунчаки кончилик билан боғлиқ лойиҳалар тўплами эмас. Бу глобал таъминот занжирларини қайта шакллантиришга қаратилган тизимли жараёндир. Буюк Британиянинг янгиланган стратегик минерал сиёсатининг бир қисми сифатида Қозоғистон билан узоқ муддатли шартномалар ва шериклик механизмлари кенгайтирилмоқда. Бу Британия саноати учун энергия трансформацияси ва технологик ривожланиш учун зарур бўлган ресурсларга барқарор киришни таъминлашга қаратилган.
– Яқин Шарқдаги сўнгги геосиёсий ўзгаришлар шароитида Транскаспий халқаро транспорт йўналиши - "Ўрта йўлак"ни ўз ичига олган таъминот занжирларини диверсификация қилиш муҳим аҳамият касб этмоқда. Шу нуқтаи назардан, Буюк Британия ушбу йўналишни ривожлантиришга қандай амалий ҳисса қўшишга тайёр? Шунингдек, Лондон "Ўрта йўлак"ни нафақат транспорт йўналиши, балки энергия ресурсларини ўз ичига олган глобал таъминот занжирларининг стратегик қисми сифатида ҳам кўриб чиқадими?
– Қозоғистон "Ўрта йўлак"да жуда муҳим рол ўйнайди ва глобал таъминот занжирларини қайта қуришнинг ҳозирги босқичида ушбу йўналишнинг стратегик аҳамияти янада ортиб бормоқда.
Қозоғистон бу борада алоҳида ўрин тутади. Аввал айтиб ўтганимдек, Европа ва Осиё ўртасидаги қуруқликдаги юк ташишнинг тахминан 85 фоизи ушбу минтақа орқали ўтади ва мамлакат 13 та йирик транзит йўлаклари чорраҳасида жойлашган. Бундай географик устунликни бой минерал-хомашё базаси ва малакали ишчи кучи билан бирлаштирган ҳолда, Қозоғистон стратегик аҳамиятга эга минерал-хомашё, энергетика, инфратузилма ва молиявий хизматлар соҳаларида ривожланаётган минтақавий марказга айланмоқда.
Буюк Британиянинг бу борада роли сифатли инфратузилмани ривожлантириш ва ушбу салоҳиятни янада ошириш имконини берадиган инвестиция муҳитини яратишни қўллаб-қувватлашдан иборат. Яъни, биз лойиҳаларни молиялаштиришни кенгайтириш, йирик инфратузилма битимларини тузиш ва амалга ошириш, тартибга солиш стандартларини такомиллаштириш, шунингдек, консалтинг ва экспортни молиялаштириш воситаларини тақдим этиш орқали ушбу жараёнларга ҳисса қўшамиз.
Ушбу йўналишнинг энергетика жиҳати ҳам алоҳида аҳамиятга эга. Қозоғистонда тахминан 30 миллиард баррель нефть захиралари, катта газ ресурслари ва шамол ва қуёш энергиясига асосланган юқори қайта тикланадиган энергия салоҳияти мавжуд. Келажакда "Ўрта йўлак" бўйлаб яшил энергия ва водород лойиҳаларини ривожлантириш ушбу йўналишнинг стратегик аҳамиятини янада оширади. Шу нуқтаи назардан, Буюк Британиянинг технологик ва инвестиция тажрибаси қўшимча имконият сифатида муҳим рол ўйнаши мумкин.
– Европа Иттифоқи Транскаспий халқаро транспорт йўналишини ривожлантириш учун катта маблағ ажратишини эълон қилди. Буюк Британия минтақадаги инфратузилма лойиҳаларини қўллаб-қувватлаш учун шунга ўхшаш молиявий воситаларни ёки муқобил механизмларни кўриб чиқадими?
– Буюк Британия хусусий капитални сафарбар қилишга устувор аҳамият беради. Мамлакатнинг Экспортни молиялаштириш агентлиги инфратузилма, энергетика ва саноат лойиҳаларини қўллаб-қувватлашда муҳим рол ўйнайди. Шунингдек, биз Қозоғистонда фаол иш олиб бораётган Европа тикланиш ва тараққиёт банки каби институтлар билан яқин ҳамкорлик қиламиз.
Асосий эътибор лойиҳаларни узоқ муддатли инвестицияларни жалб қиладиган тарзда тузишга қаратилган. Ушбу ёндашув бир марталик инвестицияларга таянмасдан, кенгроқ молиялаштириш имконини беради ва барқарорликни таъминлайди.
– Қозоғистон рақамли инфратузилмасини жадал ривожлантирмоқда, давлат хизматларининг 90 фоиздан ортиғини рақамлаштирмоқда ва ўзини минтақавий IТ ва сунъий интеллект маркази сифатида кўрсатмоқда. Шу нуқтаи назардан, рақамли технологиялар ва сунъий интеллектнинг қайси соҳалари Қозоғистон ва Буюк Британия ўртасидаги ҳамкорлик учун энг истиқболли деб ҳисобланади?
Маълумотлар марказлари ва булут технологияларини ўз ичига олган рақамли инфратузилмани ривожлантириш ҳам минтақада стратегик устуворлик ҳисобланадими?
– Қозоғистоннинг рақамли трансформацияси сезиларли натижалар бермоқда, бу эса ўз навбатида Британия компаниялари билан ҳамкорлик қилиш учун реал, амалий имкониятлар яратади.
Шу муносабат билан, сунъий интеллект, финтех, киберхавфсизлик, шунингдек, маълумотларни қайта ишлаш ва сақлаш инфратузилмаси энг истиқболли соҳалар сифатида белгиланган. Бу соҳалар нафақат технологик ривожланиш нуқтаи назаридан, балки иқтисодиётни диверсификация қилиш ва узоқ муддатли ўсишни таъминлаш нуқтаи назаридан ҳам стратегик аҳамиятга эга.
Шу билан бирга, ушбу тенденция маълумотларни қайта ишлаш марказлари, булутли хизматлар ва замонавий рақамли экотизимларга талабнинг барқарор ўсиб бораётганидан далолат беради. Бундай инфратузилмалар иқтисодиётнинг барча соҳаларига рақамли асосда ривожланиш имконини беради.
Бу ерда Буюк Британиянинг роли айниқса муҳимдир. У инновация, тартибга солиш сиёсати, молиявий технологиялар ва ривожланган технологик экотизимни яратиш соҳаларида катта тажрибага эга. Бу Қозоғистоннинг рақамли ривожланиш амбицияларига тўлиқ мос келади ва икки томонлама шерикликни чуқурлаштириш учун асос бўлиб хизмат қилади.
Шуни таъкидлаш жоизки, Қозоғистон ва Буюк Британия ўртасидаги ҳамкорлик илгари қабул қилинган шериклик ва ҳамкорлик тўғрисидаги икки томонлама шартномани ратификация қилиш орқали институционализация қилинган. Бу рақамли иқтисодиёт соҳасидаги ўзаро алоқаларни тизимли ва узоқ муддатли форматда янада ривожлантириш учун йўл очади.