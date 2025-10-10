Буюк Британияда энг қиммат автомобиль рақами сотувга қўйилади
ASTANA. Kazinform – Лондонда ноябрь ойи бошида RM Sotheby’sа аукцион уйи “1F” давлат рақамини сотувга қўяди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Ташкилотчиларнинг фикрича, “Формула-1”ни эслатувчи бу рақам 800 минг фунтдан 1,2 миллион фунт стерлинггача даромад келтириши мумкин. Агар савдо муваффақиятли бўлса, "1F" Буюк Британия тарихидаги энг қиммат автомобиль рақамига айланади. Аввалги рекорд "25 О" рақамига тегишли эди, у 518 минг фунт стерлингга сотилган ва ҳозирги кунда Ferrari LaFerrari суперкарида ўрнатилган.
Аукцион 1 ноябрда бўлиб ўтади. “1F” рақами илк бор1957 йилда Эссекс округида рўйхатга олинган. Ўшандан бери у бир нечта эксклюзив автомобилларга, жумладан Ferrari 812 GTS’га ўрнатилди.
“Ноёб индивидуал рақамларга қизиқиш ҳали ҳам юқори. Одатда энг юқори нархлар қисқа комбинациялар учун тўланади, гарчи жорий рекорд уч хонали рақамга тегишли бўлса. «1F» бундан аввал ҳам катта суммага сотилган, шунинг учун янги рекорд ўрнатилиши мумкин”, — деди Daily Mail нашрига берган интервьюсида RM Sotheby’s компаниясининг Буюк Британиядаги сотув бўйича директори Шолто Гилбертсон.
Шахсий рақамлар бозори 2 миллиард фунт стерлингга тенг
Буюк Британия ҳозирда шахсий рақамларни сотиш бўйича дунёдаги энг йирик бозорлардан бири ҳисобланади. Мутахассисларнинг фикрича, унинг ҳажми 2 миллиард фунт атрофида баҳоланяпти.
Daily Mail нашрининг ёзишича, сўнгги ўттиз йил ичида шахсий рақамларнинг нархи бир неча баробар ошган. Агар 1990 йилларда уларнинг нархи 2000 фунт стерлингдан 10 000 фунт стерлинггача бўлган бўлса, ҳозир уларнинг аксарияти 50 000 фунт стерлингдан кўпроққа сотилади.
Профессионал инвесторлар ноёб рақамлар комбинациясига юз минглаб фунт стерлинг сармоя киритяптилар. Бундай инвестицияларнинг даромади баъзан соатлар, заргарлик буюмлари ва классик автомобиллар бозоридан ошади.
Жаҳон рекорди - Дубай рақами "P-7"
Бироқ, 1,2 миллион фунт стерлингга баҳоланган Британиянинг "1F" рақами жаҳон рекордига кира олмайди. 2023 йилда Дубайда “P-7” (фақат “7” рақами бор) давлат рақами 55 миллион дирҳамга ёки тахминан 12 миллион фунт стерлингга сотилган.
Бу кўрсаткич 2008 йилда дубайлик тадбиркор Саид Абдул Ғаффар Хури томонидан сотиб олинган “1” рақамидан 5 миллион фунт стерлингга кўпдир. У рақамни Rolls-Royce Cullinan ва Mercedes G-Wagen автомобилларига ўрнатган.